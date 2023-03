Vacances Gaspésie : les meilleurs campings en bord de mer pour cet été

Partager







Cet été, Silo 57 vous fait voyager dans les plus beaux campings en bord de mer de la Gaspésie. À travers de magnifiques photos, vous voyagerez de Matane à Gaspé, en passant par Cap-Chat et le parc national Forillon, sans oublier l'incontournable Rocher Percé. Pour vos vacances estivales au Québec, partez vers les plus beaux spots de camping et leurs paysages incomparables!

• À lire aussi: 5 jolis chalets de Percé à louer en gang pour des vacances en Gaspésie

• À lire aussi: 12 chalets à louer au bord du fleuve Saint-Laurent

1. Chalets et Camping Nature Océan

À proximité de la ville de Percé, tout juste à la pointe de la péninsule gaspésienne, les Chalets et Camping Nature Océan vous offrent d'être aux premières loges avec sa vue qui plombe directement sur le Rocher Percé du parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. Littéralement, une vue 360° sur le golfe du Saint-Laurent! Pour vous en mettre plein les yeux, c’est le camping idéal.

2. Camping Griffon

À seulement 30 minutes de la ville de Gaspé, ce camping en bord de mer, situé en hauteur, vous offrira des couchers de soleil imprenables sur le golfe du Saint-Laurent. De plus, la localisation de ce camping est idéale, car vous aurez la possibilité de vous rendre facilement dans le parc national Forillon et découvrir les joies de la randonnée pédestre en Gaspésie.

3. Camping Ancre Jaune

Situé à Sainte-Anne-des-Monts (dans la Haute-Gaspésie) sur la rive sud de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, le Camping Ancre Jaune est l’endroit parfait pour vos vacances d’été en Gaspésie. À moins de 30 minutes du parc national de la Gaspésie, vous disposerez d’un emplacement privilégié en plus d'avoir la possibilité de faire un feu sur la plage, juste à côté de votre roulotte!

4. Camping Cap-Bon-Ami

Situé dans le parc national Forillon, ce camping en bord de mer vous fera profiter au maximum de la nature et du plein air de la Gaspésie. Le Camping Cap-Bon-Ami est un site splendide situé à seulement 40 minutes de la ville de Gaspé, avec d'impressionnantes falaises et plusieurs lieux d'observation des oiseaux.

5. Camping Havre de la Nuit

Le Camping Havre de la Nuit vous offrira une vue magnifique sur le Rocher Percé. Campé dans la ville de Percé, ce camping en bord de mer vous fera profiter des plus beaux couchers de soleil gaspésiens. De plus, vous serez à proximité du parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, de ses activités et de son riche patrimoine naturel.

Envie de découvrir le Québec? Ces articles pourraient vous intéresser!

• À lire aussi: 6 Airbnb à louer à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

• À lire aussi: 12 hôtels qui acceptent les chiens au Québec

• À lire aussi: 5 petits voyages pour le week-end de l’Action de grâce

• À lire aussi: Roadtrip d'un jour: 15 destinations accessibles en une journée à partir de Québec

• À lire aussi: Bas-Saint-Laurent: 21 choses à faire lors de votre prochain «road trip»

• À lire aussi: Des yourtes sur les falaises du fjord du Saguenay parfaites pour admirer les couchers de soleil

• À lire aussi: Roadtrip sur la Côte-Nord: 35 choses à découvrir lors de votre prochain voyage

• À lire aussi: 10 expériences à vivre lors de votre prochain roadtrip à Trois-Rivières cet été

• À lire aussi: Road trip en Gaspésie: les meilleures adresses d'Ély Lemieux

• À lire aussi: Road trip à Charlevoix (et les environs): les meilleures adresses de Léonie Pelletier