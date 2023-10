Gigi Hadid fréquenterait cet acteur TRÈS célèbre de 20 ans son aîné

Partager







Jeudi soir dernier, la mannequin réputée Gigi Hadid et l'acteur Bradley Cooper ont soupé ensemble à New York, déclenchant une tempête de rumeurs.

En effet, selon les clichés pris par des paparazzis qui circulent sur Internet, la bonne amie de Taylor Swift et l'acteur de A Star Is Born ont partagé un repas au populaire restaurant Via Carota, puis quitté les lieux ensemble dans le même véhicule.

Ils ont également enflammé le web lorsque des photos prises par des photographes à l'affût ont capté le retour des deux célébrités de retour d'une escapade le week-end dernier, selon le célèbre site à potins TMZ.

Gigi Hadid, 28 ans, maman de la petite Khai avec le chanteur Zayn Malik, avait fait parler d'elle en 2022 en fréquentant le coureur de jupons professionnel Leonardo DiCaprio.

Bradley, 48 ans, a été en couple pendant quatre ans avec Irina Shayk, la mère de sa fille de 5 ans, Lea De Seine. Irina a d’ailleurs souvent été vue aux côtés du footballeur américain Tom Brady lors de l'été dernier.

Cooper et Shayk ont mis fin à leur relation en 2019, mais maintiennent une excellente relation de coparentalité.

Serait-ce la naissance d’un nouveau couple?

