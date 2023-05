L'influenceuse Gloria-Bella a retrouvé l'amour

Partager







La créatrice de contenu a annoncé la nouvelle dans une vidéo particulièrement touchante.

Après plusieurs mois à se faire un peu plus discrète sur sa vie personnelle, l'influenceuse Gloria-Bella indique avoir retrouvé l'amour. La jeune femme a raconté son parcours vers le Bas-Saint-Laurent, là où habite sa nouvelle flamme.

« Je suis tombée amoureuse. Dans les derniers mois, je suis allée souvent dans le bas du fleuve, en fait c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui habite là-bas. C'est drôle parce qu'on dit toujours que c'est au moment où est-ce qu'on s,y attend le moins qu'on retobe en amour et c'est effectivement ça qui s'est passé. »

En prolongeant sa pensée, Gloria-Bella ajoute « J'ai eu le temps de voir les saisons évoluer, le fleuve dégeler. J'avais fermé mon coeur suite à mes relations, j'avais besoin de guérir tellement de blessures, puis je suis enfin prête à le réouvrir. Trop longtemps j'ai eu peur d'aimer, par peur d'être blessée, mais finalement j'ai réalisé que je faisais juste me faire du mal en pensant comme ça.»

En repensant à ses relations passées, la créatrice de contenu LGBTQ+ poursuit sa réflexion. « J'ai envie de me laisser goûter à l'amour de manière saine cette fois-ci. La distance qui me sépare de mon amoureux m'apprend à patienter, mais ça m'apprend surtout à comprendre que c'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas en train d'arriver.»

Gloria n'a pas donné plus de détails sur la personne qui partage sa vie. La précédente relation de l'influenceuse c'était terminée en 2019 après un peu plus d'un an de couple.

Longue vie aux amoureux!

