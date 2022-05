Gloria-Bella dévoile le résultat de sa chirurgie de réduction mammaire

Partager







Gloria-Bella a procédé à une réduction mammaire avec redrapage au début de mai. L'influenceuse a documenté les résultats de sa chirurgie de diminution mammaire une semaine après l'opération.

La première semaine après la procédure est toujours déterminante. Heureusement pour Gloria-Bella, le suivi postopératoire s'est bien déroulé. La jeune femme a eu un rendez-vous avec le chirurgien bien connu, Dr. Éric Bensimon, et a dévoilé le résultat en photo sur Instagram.

Instagram / Gloria-Bella

Dans ses stories, Gloria mentionne qu'elle retrouve peu à peu son autonomie et son énergie, pouvant faire de plus en plus de tâches sans aide, comme s'habiller de la tête aux pieds.

La jeune femme a pris du temps pour discuter avec ses abonnés après son rendez-vous.

Instagram / Gloria-Bella

Elle a pu voir ses seins sans bandages pour la première fois et est particulièrement émue du résultat. Gloria-Bella décrit cela comme un nouveau départ et un nouveau chapitre dans son corps et sa tête, lui enlevant littéralement un poids!

Elle a maintenant la poitrine qu'elle a toujours voulu avoir et ne pourrait être plus contente. Comme pour toute réduction mammaire, Gloria doit porter une brassière 24/7 pour les quatre prochaines semaines afin de bien cicatriser et que le résultat reste celui désiré.

Instagram / Gloria-Bella

Un des objectifs de Gloria était de porter des vêtements sans brassières et c'est ainsi qu'on a pu voir le résultat de l'opération, émotions de Gloria-Bella incluses.

On lui souhaite un bon rétablissement.

