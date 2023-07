Hailey Bieber est la plus récente célébrité à adopter le look beauté de l'été

Partager







Le «latte makeup» est le look le plus séducteur à essayer pour vos sorties. La plus récente célébrité à s'approprier la tendance n'est nulle autre qu'Hailey Bieber.

• À lire aussi: Hailey Bieber ravive le «Barbiecore» dans une minirobe au décolleté plongeant

• À lire aussi: Hailey Bieber délaisse la manucure «beigne glacé» pour des ongles éclatés

Cette saison, on s’inspire de l'esthétique du café aux tons crème pour un maquillage nude et bronzé. La mannequin et entrepreneure l'a compris.

Déclinées sur les yeux, les joues ou les lèvres, les teintes caramel et ambrées s'imposent sur notre visage avec un minimum de produits, en un minimum de temps... on dit oui! En 10 minutes top chrono, vous aurez une mise en beauté rayonnante et glowy grâce au «latte makeup» qui fait sensation sur TikTok.

Le «latte makeup» en 4 étapes faciles

On ose les tons chauds et chatoyants pour donner à notre teint, tout en subtilité, un look doré et brillant.

1) Si désiré, avec un crayon à lèvres marron, recréez des petites taches de rousseur sur le nez et les pommettes.

2) Pour les yeux, appliquez un fard, lui aussi marron, sur toute la paupière mobile, puis ajoutez un fard liquide ou crémeux de couleur bronze sur le centre, pour un effet lumineux. Au coin interne de l'œil, pour agrandir le regard, ajoutez un brin de dorure. Le mascara est aussi de mise!

3) Appliquez un blush en crème bronze ou orangé pour poursuivre avec des tons chauds, puis ajoutez un peu de doré sur les pommettes, l'arc de Cupidon et l'arête du nez.

4) Pour les lèvres, deux options sont possibles, soit un gloss nude pour une allure naturelle ou deux rouges à lèvres: un brun sur toute la bouche et un beige pour le centre.

Et le tour est joué... aussi simple que ça!

Voici 7 produits pour réaliser votre look «latte makeup»:

1. Rouge à lèvres satin couleur Standing Ovation de E.L.F. Cosmetics, 13$ chez Pharmaprix

Via Shoppers Drug Mart

2. Sun Club poudre bronzante de Essence, 12$ sur Shoppers Drug Mart

Via Shoppers Drug Mart

3. Crayon à lèvres 90s Nude Lasting Finish de Rimmel London, 7$ sur Amazon

Via Amazon

4. Crayon longue tenue de Essence, 4$ sur Shoppers Drug Mart

Via Shoppers Drug Mart

5. Palette d'ombres à paupières Ultimate Warm Neutral de NYX professional, 19$ sur Amazon

Via Amazon

6. Mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline, 14,39$ chez Pharmaprix

Via Shoppers Drug Mart

7. Baguette de beauté contour liquide, surligneur pour le visage et bâton doré de Beauty Searcher, 12$ sur Amazon

Via Amazon

À VOIR: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023