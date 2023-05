En corset sur son lit, Hailey Bieber est la classe incarnée

Partager







Lorsque Hailey Bieber publie un carrousel Instagram, il faut s’attendre à des looks à tout casser, car la mannequin en fait une habitude. Il n’y a pas eu d’exception à la règle: la jeune femme a osé le corset en guise de tenue de soirée!

• À lire aussi: Voici pourquoi Hailey Bieber a une peur bleue d'avoir des enfants avec Justin Bieber

• À lire aussi: Hailey Bieber dévoile ses jambes de rêve dans une minirobe

• À lire aussi: Hailey Bieber pose simplement vêtue d'un string sur Instagram

De passage à Londres pour le lancement de sa marque Rhode au Royaume-Uni, Hailey a combiné la douceur et la sensualité dans un look de soirée mémorable.

C’est à la dernière photo de la série de clichés que l’on retrouve la brunette dans son élément, s’amusant à jouer les mannequins. Prenant la pose, légèrement allongée sur son lit, on découvre Hailey dans un corset beige qui lui donne des airs de femme fatale.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Avec son regard perçant, celle-ci nous convainc de sa sensualité en agençant le bustier à une longue jupe ultra soyeuse, de couleur blanc cassé.

Simplement retenue par deux pinces à l’avant et à l’arrière, la jupe en satin donnait l’impression qu’elle aurait pu tomber à tout moment. L’entrepreneure nous prouve qu’elle n’a pas froid aux yeux dans cette tenue risquée!

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

L’espace entre le bustier et la jupe a permis à Hailey de dévoiler son ventre et ses hanches. Cette dernière s’est fait désirer dans ce choix vestimentaire audacieux et plutôt sexy. Une chose est sûre, elle sait faire tourner les têtes!

De dos, on aperçoit les détails du corset. Celui-ci s’attachait par des petites agrafes, respectant toujours le style délicat de l’ensemble.

La jeune femme a accessoirisé sa tenue avec de grosses boucles d’oreilles et une montre en or. Arborant un chignon léché vers l’arrière, Hailey était élégante comme pas une, en ayant les épaules entièrement dégagées.

Pour compléter son look monochrome de couleur crème, Hailey a opté pour un maquillage nude qui se marie parfaitement à son ensemble. La fashionista a finalisé le tout avec des sandales blanches à petits talons.

STORY INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Il n’y a pas de doute: Hailey Bieber incarne la définition même du mot «classe».

• À lire aussi: Hailey Bieber ose le «topless» sur Instagram et la Toile réagit

• À lire aussi: Hailey Bieber aborde finalement la chicane publique avec Selena Gomez

• À lire aussi: Vous devez voir le look de Ludivine Reding en corset

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s