Hailey Bieber délaisse la manucure «beigne glacé» pour des ongles éclatés

Nouvel été, nouvelle tendance beauté instaurée par nulle autre que la fashionista Hailey Bieber! On dit adieu aux manucures inspirées des célèbres beignes Krispy Kreme pour s’amuser avec les couleurs et les motifs.

La fameuse manucure «beigne glacé» nude et brillante, qui imite le glaçage du dessert sucré, ne sera plus demandée lors de nos prochains rendez-vous beauté. Au contraire, ce seront les motifs et les coloris qui seront à l’honneur sur nos doigts cet été.

Véritable muse des manucures qui ont la cote, Hailey Bieber a affolé sa communauté Instagram en publiant un carrousel, dévoilant ses nouveaux ongles originaux.

La mannequin a révélé LA tendance qui se hisse jusqu’au bout des ongles pour la saison estivale et elle se résume à un mot: psychédélique! Prenant une pose nonchalante, Hailey avait cependant tout calculé afin d’exposer sa manucure dépareillée au grand jour.

Chaque ongle est unique en son genre, peint d’une différente couleur. Écailles de tortue, effet tie dye, ombré ou marbré et petits pois, tous les motifs sont les bienvenus. Cette manucure peut sembler chaotique, mais elle se complète pourtant très bien dans l’ensemble.

Hailey a partagé une photo de sa main gauche, fraîchement manucurée, sous un soleil de fin de journée. Il n’y a pas de meilleur moyen d’accueillir l’été avec ce style lumineux.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel se sont retrouvées jusqu’au bout des doigts de la jeune femme: rose pâle, jaune, rouge, vert, noir, mauve... on adore le résultat!

STORY INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

La fondatrice de rhode est reconnue pour ses looks neutres et sa passion des produits de beauté minimalistes, mais elle joue le tout pour le tout avec sa manucure estivale assumée.

Depuis un certain temps, on avait remarqué que la jeune femme entrait dans une ère plus colorée en testant différents styles sur ses ongles pour accessoiriser ses tenues.

Hailey Bieber s’est finalement laissée tenter par un mélange de plusieurs teintes néon. Pourquoi faire un choix lorsqu’on peut opter pour tous les coloris possibles?

Une seule règle est évidente avec cette nouvelle tendance: user de sa créativité, car toutes les couleurs et tous les motifs sont permis! Toutefois, on a désormais envie de copier (une fois de plus) la belle brunette.

