Hailey Bieber dévoile ses jambes de rêve dans une minirobe

Partager







On ne compte plus les fois où Hailey Bieber nous laisse ébahis par ses looks, tellement elle en fait une habitude. Cette fois-ci, on découvre la jeune mannequin dans une robe très courte, qui braque les projecteurs sur ses longues jambes rêvées.

• À lire aussi: Hailey Bieber pose simplement vêtue d'un string sur Instagram

• À lire aussi: Hailey Bieber ose le «topless» sur Instagram et la Toile réagit

• À lire aussi: Hailey Bieber aborde finalement la chicane publique avec Selena Gomez

Aperçue en direction d’un souper au populaire Giorgio Baldi Ristorante de Santa Monica, Hailey a misé le tout pour le tout lors de cette date aux côtés de sa douce moitié, Justin Bieber. Dès le premier regard, il est impossible de passer à côté des longues jambes fuselées de la belle brune.

Hailey a opté pour une tenue noire de la tête aux pieds, faisant preuve d’une élégance incomparable. Dans une minirobe moulante à col licou, elle dévoile ses jambes infinies.

Petite sacoche en cuir à l’épaule, escarpins délicats et collants d’un noir translucide, Hailey s’est amusée avec cet ensemble monochrome. Elle complète ce look minimaliste de couleur sobre avec de petits anneaux, un maquillage léger et un chignon léché. Rien de mieux après une journée à la plage!

Élancée, Hailey a choisi de mettre en valeur sa grandeur avec cette courte robe aux allures plutôt chic. D’ailleurs, on ne peut faire autrement que de remarquer le clash vestimentaire entre celle-ci et son mari.

Pour sa part, Justin Bieber s’est arrêté sur un look assez hivernal, vêtu d’un manteau avec fourrure. Ne reculant devant rien, ce dernier est sorti confortablement, en crewneck et en pantoufles drew. Justin en blanc, Hailey en noir: la paire donne l’impression d’être le yin et le yang.

En commentaires sous les publications Instagram, plusieurs n’y vont pas de main morte. On y lit: «Sont-ils dans la même saison?», «Pourquoi ont-ils l’air de ne pas aller au même événement?», «Justin a toujours l’air d’être dans le struggle bus!» et «Il a l’air de revivre et ne sait pas comment marcher».

Le duo n’a pas été sur la même longueur d’onde quant à ses choix vestimentaires lors de cette sortie... Main dans la main avec son bien-aimé, Hailey se démarque d’autant plus dans ce look distingué qui lui va à merveille!

• À lire aussi: Justin Bieber a un comportement étrange et plante Hailey sur le tapis rouge après les Oscars

• À lire aussi: Hailey Bieber porte la tendance «jogging» du printemps

• À lire aussi: Hailey Bieber adopte la couleur vitaminée de 2023 avec ce mini bikini

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s