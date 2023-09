Hailey Bieber est méconnaissable avec cette couleur de cheveux électrisante

Partager







Lors d’un séjour au Japon, la mannequin a été aperçue sous un nouveau jour, arborant une coupe et une couleur de cheveux surprenante.

S’amusant aux quatre coins du monde avec son mari pour faire la promotion de ses produits Rhode, l’entrepreneure a posé ses bagages au Japon le temps d’un instant et c’est sans surprise que son arrivée fût remarquée.

Passant d’une robe lingerie à une tenue en cuir puis un microbikini léopard, ses fans n’ont eu d’yeux que pour Justin et Hailey qui ont agencé leurs habits, tous deux amoureux du cuir.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Vêtue d’une jupe en cuir du format le plus miniature qu’il puisse exister, la star a complété sa tenue de bottes hautes qui épousaient ses longues jambes de rêve ainsi que d’un bomber de cuir peinturé.

En guise de haut, celle-ci y est allée d’un chandail noir classique à col montant. Toutefois, ce crop top lui permettait de dévoiler ses abdominaux ciselés.

Même si le look hyper sexy a fait tourner les têtes, les regards se sont vite braqués vers sa chevelure colorée. Hailey s’est laissée inspirée par les poupées manga en créant un look marquant, complètement différent de ses habitudes.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Pour faire les choses en grand, la jeune femme a opté pour une tignasse extravagante. Elle a troqué son amour du rouge, la signature «strawberry girl», pour laisser place au rose. Avec cette nouvelle tête rose bonbon au toupet carré, elle est méconnaissable!

Mais rassurez-vous, cette couleur de cheveux n’était que temporaire. En effet, il s’agit simplement d’une perruque! Après avoir osé une robe poilue qui rappelait celle d’une sorcière stylée, Hailey est doublement prête pour l’Halloween. Sortira-t-elle cette crinière rose pour célébrer? À suivre...

Mais pourquoi entrer dans une ère rosée? Le mystère a été résolu: l’entrepreneure a dévoilé quatre baumes à lèvres teintés de sa compagnie rhode.

Affichant la teinte «ribbon sheer pink» sur ses lèvres, elle ne fait pas les choses à moitié pour révéler le secret sur lequel elle a tant travaillé.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Chaussures de ballerines satinées aux pieds, ruban aux cheveux et baume à lèvres à la main, tout y est pour qu’elle embrasse la tendance balletcore comme il se doit.

La mannequin s’est donc offert une métamorphose rosée au Japon pour faire parler de son nouveau produit. C’est mission réussie!

