Hailey Bieber fait une révélation choc sur la chicane avec Selena Gomez

Quelques mois après la querelle qui a tenu les internautes en haleine et qui mettait de l'avant Selena Gomez et Hailey Bieber, cette dernière a parlé ouvertement de la chicane en entrevue.

C'est dans un épisode de The Circuit, devant la journaliste Emily Chang, qu'Hailey Bieber a dit ce qu'elle pensait de la situation aux proportions inquiétantes.

Après avoir discuté de la compagnie de soins d'Hailey, rhode, Emily Chang aborde sans détour la chicane qui a fait rage au début du printemps 2023. «Il y a ce drama entre toi et une célébrité et les sourcils, et tu l'as contactée pour mentionner que tu recevais des menaces de mort, et elle a demandé à ses fans d'arrêter.»

Hailey répond ceci: «Je ne crois pas que ce soit à propos de moi, Hailey Bieber, et Selena Gomez. Ça n'est pas à propos de ces piques lancées entre deux femmes, la division entre deux femmes. C'est à propos de cette dégoûtante et vile haine qui peut surgir de la narrative perpétuelle, complètement tordue et inventée qui peut être vraiment dangereuse.»

La mannequin ajoute: «C'est une opportunité de se tenir debout et réunir les gens, de ne pas être OK avec la division que ça crée. Je ne suis pas d'accord avec la division que ça a causé. Je n'aime pas l'idée de "team une personne" et "team l'autre personne", ça n'est pas à propos de ça. Je veux être capable de réunir les gens et je crois que ça a été un moment important pour réaliser que c'est possible de rallier les gens, que ça n'est pas obligé de diviser les gens.»

Hailey complète en indiquant qu'elle déteste la situation depuis le début et qu'elle n'en peut plus de toujours devoir dire à ses fans d'arrêter les hostilités, de concert avec Selena qui doit faire de même avec les Selenators. «C'est décevant de voir que les gens agissent ainsi à propos d'un homme (Justin)».

Hailey aimerait réellement que le public passe à autre chose. Voilà qui est clair!

