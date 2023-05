Voici pourquoi Hailey Bieber a une peur bleue d'avoir des enfants avec Justin Bieber

Partager







Mariés depuis 2018, Hailey et Justin ne cessent de se faire demander s’ils sont fins prêts à avoir des enfants. Ayant tous les deux une vie très occupée, voilà qu’il ne s’agit pas de la raison principale pour laquelle fonder une famille n’est pas un projet immédiat du couple. Voici donc pourquoi la jeune femme est effrayée à l’idée de devenir maman.

Hailey Bieber pourrait se voir influencée par ses amies Kylie Jenner et Gigi Hadid, déjà mamans, afin de l’être à son tour. Cependant, l’entrepreneure ne dit pas non à la maternité, bien au contraire: elle en rêve!

Celle-ci a bel et bien démontré un désir de fonder une famille avec son mari, mais une chose la hante en ce moment: Hailey a peur d’avoir des enfants à cause du harcèlement en ligne qu'elle subit.

Depuis la chicane publique avec Selena Gomez, certains fans de la chanteuse s’en prennent à Hailey, jusqu’à lui envoyer des menaces de mort.

En avril dernier, la mannequin de 26 ans avait pris un moment pour s’exprimer sur son début d’année difficile, dans une suite de stories Instagram. Étant la cible de cyberintimidation, on peut donc comprendre que l’idée d’élever actuellement des enfants l’effraie.

La fondatrice de Rhodes s’est confiée au Sunday Times en exprimant son sentiment: «Je pleure littéralement tout le temps à ce sujet. J'ai tellement envie d'avoir des enfants, mais j'ai peur.»

Elle a ensuite approfondi sa réflexion quant à sa peur d’avoir des enfants: «C’est déjà assez difficile comme ça quand les gens disent des choses sur mon mari ou mes amis. Je ne peux pas imaginer devoir confronter des gens qui disent des choses d’un enfant.»

Hailey a ajouté: «Nous ne pouvons que faire de notre mieux pour les élever. Le plus important, c’est qu’ils se sentent aimés et en sécurité.»

Il est compréhensible que dans un environnement aussi stressant, Hailey ne se sente pas prête à franchir cette nouvelle étape dans son couple. Ayant peur que ses enfants reçoivent à leur tour des critiques, la jeune femme refuse que ses enfants soient victimes d’une infime partie de ce dont elle vit actuellement.

Les fans du couple de l’heure devront faire preuve de patience avant que Justin et Hailey deviennent parents.

On espère que la belle brune retrouvera une vie plus calme prochainement, car on ne souhaite à personne de vivre des histoires de harcèlement. Nous avons tous bien hâte de voir ce que l’avenir réserve au couple chouchou!

