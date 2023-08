5 «dupes» abordables pour les sandales à 1400$ d'Hailey Bieber

Partager







On ne s'attend pas à moins d'Hailey Bieber que d'avoir aux pieds des sandales flip flop de la marque de couture de Mary Kate et Ashley Olsen, The Row. Toutefois, on ne veut pas dépenser les mêmes sous que notre muse mode favorite pour s'inspirer de son style.

Hailey Bieber est une inspiration mode à chacune de ses sorties, occasion mondaine comme balade impromptue avec son mari Justin. Récemment, la jeune femme faisait les boutiques avec des copines, vêtue d'une robe blanche de marque Frankie's Bikinis, une casquette Nike et des accessoires dorés.

Elle avait aux pieds des sandales flip flop qui peuvent sembler simples en apparence, mais qui sont particulièrement haut de gamme, sortant tout droit de l'entreprise de mode des mythiques jumelles Olsen.

The Row

C'est pourquoi nous vous avons déniché quelques paires qui peuvent parfaitement remplacer les chaussures pour un style inspiré d'Hailey, mais aux prix doux pour le portefeuille.

À moins d'avoir 1418,87$ à mettre dans une paire de chaussures...

Voici 5 dupes des sandales d'Hailey à prix d'ami.

1. Sandales à plateforme Pippin de Cushionaire, 62$ sur Amazon

Courtoisie

2. Tongs d'été avec sangle en tissu extensible, 28$ sur Amazon

Courtoisie

Courtoisie

4. Tongs à semelle «tapis de yoga», 48$ sur Amazon

Courtoisie

5. Sandales de plage Olukai, 90$ sur Amazon

Courtoisie

