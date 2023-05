Hailey Bieber se la coule douce en «wet t-shirt» et mini bikini

Partager







En vacances dans un lieu paradisiaque, Hailey a publié son look de bateau, soit un bikini rouge luxueux et un t-shirt Got milk?.

La mannequin a partagé plusieurs moments hors du temps lors d'un séjour en Europe. Pour l'occasion, Hailey a fait sensation avec des clichés en t-shirt blanc mouillé Got Milk? de la campagne de publicité mythique des années 90.

En légende, Hailey a ajouté «Tout ce que je sais, je vais passer le meilleur été de ma vie». Le look wet t-shirt épouse parfaitement le corps d'Hailey. Décidément, la mannequin peut tout se permettre.

Hailey n'a pas laissé ses abonnés en appétit. Elle a ajouté deux carrousels photos de son voyage sur Instagram. Parmi les photographies à faire rêver, des clichés d'elle en microbikini ne passent pas inaperçus.

Un adorable moment de complicité capté entre Hailey et son mari Justin a également été publié. On craque pour le couple!

En débardeur rouge rayé et minijupe ou en bikini rouge vin, Hailey est rayonnante.

