Hailey Bieber répond aux rumeurs de grossesse de la meilleure façon

Quand est-ce que le couple de célébrités le plus en vue aura un enfant? Quand ça sera le moment. Hailey Bieber a tenu à clarifier les choses sur Instagram et le message est clair.

À chaque apparition de Hailey Bieber sur un tapis rouge, en compagnie de son mari ou non, les spéculations fusent à savoir si elle est enceinte. Plus récemment, c'est sa robe longue et fluide aux Grammys qui a lancé la rumeur de camouflage d'un petit bedon rond.

AFP

Toutefois, elle a tenu à faire taire tous les fans et les curieux sur Instagram avec un commentaire qui va droit au but sous la publication d'un média à potins. Hailey a commenté «I'm not pregnant, leave me alone», soit je ne suis pas enceinte, laissez-moi tranquille.

Hailey et Justin sont mariés au civil depuis 2018 et ont fait une grande célébration le 30 septembre 2019 en compagnie de leur entourage.

Les amoureux ont avoué en entrevue vouloir une famille, mais ont souvent précisé qu'ils ne se mettaient pas de pression à en avoir et que cela n'arriverait probablement pas avant quelques années.

Plus récemment, Hailey a aussi dû être hospitalisée pour un souci de santé qui a fortement inquiété le couple. Hailey prend du mieux depuis.

