Voici LA séance photo la plus sexy d’Hailey Bieber en maillots de bain affriolants

Si vous croyiez avoir vu la mannequin dans toutes ses facettes les plus sensuelles possibles, détrompez-vous, car une récente séance photo prouve qu’elle nous réservait encore quelques surprises hyper sexy.

Si Hailey Bieber s’est faite discrète lors du mois de l’épouvante après s’être amusée à la Paris Fashion Week, c’est qu’elle gardait toute son énergie pour un retour en force fin octobre en regroupant des moments clés épatants.

Après avoir ébahi la toile dans sa version unique d’une vampire séduisante pour l’Halloween, la jeune femme n’entendait plus à rire. Posant pour le magazine GQ, celle-ci a mis la gomme pour laisser sa communauté Instagram bouche bée.

Toutefois, ce ne sont pas seulement ses 50,7 millions d’abonnés qui se sont retrouvés sans le souffle, mais bien tous les adeptes de la populaire revue. Sous plusieurs angles, la mannequin a percé l’objectif dans divers maillots de bain au décolleté plongeant.

Dévoilant sa silhouette fuselée dans son une-pièce d’un blanc immaculé, Hailey a assumé le «wet look» à 110%. L’échancrure jusqu’au nombril a permis un résultat tout simplement époustouflant.

Ce maillot qui se nouait parfaitement à sa taille n’était pas le seul à attirer tous les regards. En effet, tout feu tout flamme, elle a enflammé les réseaux avec une version rouge pompier.

D’une originalité indéniable, cette création mi-maillot mi-bikini ne pouvait faire autrement que d’intriguer ses fans. La moitié du haut de bikini était simplement retenue d’une chaîne, rappelant son bijou au cou. On adore l’audace de l’entrepreneure.

C’en est suivi d’un autre look de plage révélateur déconcertant. En microbikini bleu à motifs, cette dernière a exposé sa poitrine et ses abdos découpés au couteau, tout en arborant une paire de jeans à découpes pour couronner l’ensemble.

S’amusant dans l’eau comme sur ses autres photos, ce n'était certainement pas du denim qui allait l’arrêter. Hailey n’avait officiellement pas peur de se mouiller!

La femme de Justin Bieber a aussi osé l’accessoire tendance de l’année: la chaîne de taille. Celle-ci était particulière, ayant comme ornement les lettres qui composent le nom «Bieber».

Les triangles en chaînes dorées du bikini ont hypnotisé son public. Un sans faute!

La star qui s’est révélée telle une déesse sur ces images mémorables a également pris la pose dans des tenues légères à l’esthétique envoûtante. Chandail moulant à motif nu, haut en mailles ou top oversized, elle nous a prouvé une fois de plus que tout lui va comme un gant.

La belle brunette a ramené la chaleur estivale lors de ce photoshoot torride et c’est tout ce dont on avait besoin en ces temps plus gris!

