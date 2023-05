Halle Bailey se transforme en véritable sirène dans cette robe audacieuse

Partager







C’est lors de l’avant-première de La Petite Sirène que la jeune actrice s’est présentée dans une robe qui ne pouvait mieux incarner son personnage. Halle Bailey a prouvé au public qui attend toujours la sortie du film avec impatience que son interprétation d’Ariel sera parfaite.

• À lire aussi: Voici la star québécoise qui prête sa voix à la nouvelle Petite Sirène

• À lire aussi: Voici l'acteur qui va jouer le prince Éric dans La Petite Sirène, et ce n'est pas Harry Styles

• À lire aussi: Voici les plus beaux looks des stars au Met Gala 2023

Halle Bailey s’est transformée en véritable sirène sur le tapis rouge (plutôt bleu cette fois-ci!) de l’avant-première de La Petite Sirène. On ne s’attendait à rien de moins que la jeune femme vole la vedette, étant le personnage principal du film. Ce fut mission réussie: Halle a attiré tous les regards vers elle dans un look impeccable pour son rôle d’Ariel.

Ayant l’air de sortir tout droit de l’océan, la jeune femme était vêtue d’une robe moulante, conçue sur mesure par le designer Valdrin Sahiti. D’un bleu aux nuances holographiques, cette robe ajustée de teinte chromée imite de façon remarquable les reflets de l’eau.

L’actrice de 23 ans a osé un décolleté plongeant en forme de coquillage, afin de rappeler la mer, bien évidemment! Cette longue robe bleue, évasée au bas, a ébloui ses fans qui avaient l’impression d’apercevoir une vraie queue de sirène. C’est à se demander si Halle Bailey est finalement une réelle sirène!

Pour compléter cette tenue unique, l’interprète d’Ariel a laissé sa chevelure détachée, arborant des mèches plus rouges qu’à l’habitude. Ce clin d'œil à la princesse de Disney lui va à ravir.

En guise d’accessoires pour compléter son look final, Halle a opté pour une manucure d’un bleu argenté métallique, un fard à paupières à paillettes et des bagues ornées de diamants qui s’agencent à merveille à ses boucles d’oreilles scintillantes.

AFP

L’attente est bientôt terminée! On encercle le 26 mai prochain au calendrier, étant la date de sortie officielle du film La Petite Sirène au Canada. D’ici là, voici la bande-annonce pour patienter!

• À lire aussi: Mauvaise nouvelle pour les fans de Stranger Things

• À lire aussi: On sait enfin quand la saison 2 de «The Summer I Turned Pretty» sera diffusée

• À lire aussi: Une série télé «Twilight» est en préparation et voici tout ce qu'on sait

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s