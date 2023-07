Voici tout ce qu’on sait sur la saison 2 de «Heartstopper» qui débarque bientôt sur Netflix

Partager







La série romantique à succès Heartstopper revient pour une seconde saison sur Netflix et elle ajoutera un peu de douceur à votre été! On vous dévoile tout ce qu’on sait sur ce deuxième chapitre tant attendu: voyez un extrait de la bande-annonce ainsi qu’une bribe exclusive du premier épisode et découvrez la date de sortie.

*Attention: Divulgâcheurs*

• À lire aussi: La série «Heartstopper» arrive sur Netflix et ça risque d’être ta prochaine obsession

• À lire aussi: Une théorie particulièrement excitante circule sur la saison 2 de «Wednesday»

• À lire aussi: «Sex Education» annonce la date de sortie de son ultime saison avec une bande-annonce hilarante

Après avoir dévoré la première saison de l’adorable série Heartstopper en avril dernier, voilà que l’on apprenait, seulement une vingtaine de jours après son arrivée sur Netflix, qu’elle serait renouvelée pour deux autres chapitres.

Cette adaptation des romans graphiques du même nom, signés par Alice Oseman, nous donne espoir de retrouver les acteurs principaux sur plusieurs saisons, car l’autrice a écrit cinq tomes et il y en aura un sixième pour clore l’histoire. Reste à voir si Netflix annoncera d'autres suites à la sortie du livre.

Alors que la saison 1 ne couvrait que les intrigues du premier livre et une partie du second, les fans qui ont lu la série de romans peuvent avoir un avant-goût de ce qui les attend dans Heartstopper 2, basé sur le tome 3. Alice Oseman a déclaré à l’événement Tudum de Netflix qu’il fallait toutefois un plus long scénario pour combler toute une saison à l’écran. Vous serez donc surpris par de nouvelles choses!

Voici tous les détails sur la seconde saison de cette romance queer qui risque de vous faire rêver, rire et pleurer, tout en restant sur le ton léger qu’on lui connaît.

Un extrait de la bande-annonce

On retrouve le duo attachant composé de Charlie Spring (Joe Locke) et Nick Nelson (Kit Connor). Charlie, un jeune homme sensible et créatif, n’aurait jamais pensé que son crush s’intéresserait un jour à lui. Toutefois, Nick Nelson, le sportif populaire, a prouvé le contraire en tombant éperdument amoureux de lui.

Fidèle à la touchante série, on a les papillons au ventre en visionnant ce court extrait tout en douceur et en étincelles, qui met en vedette le couple chouchou. On a le bonheur de retrouver leurs amis Tara (Corinna Brown), Darcy (Kizzy Edgell), Tao (William Gao), Elle (Yasmin Finney) et Isaac (Tobie Donovan). On aperçoit également la vue de la tour Eiffel: bonjour les nouvelles aventures en gang. Maintenant, on a hâte de découvrir la bande-annonce officielle!

Les intrigues de Heartstopper 2

La première saison s’est terminée sur le match de rugby pendant lequel Nick a décidé de quitter le terrain pour aller prendre la main de Charlie, celui qui fait battre son cœur, devant tous les élèves de l’école. Adieu idylle secrète! Les tourtereaux ont passé un après-midi au bord de la plage et ont officialisé leur relation amoureuse. Afin d’assumer ses sentiments longtemps refoulés, Nick finit par faire son coming-out bisexuel à sa mère.

Pour la saison à venir, les amoureux tenteront de s’affirmer en tant que couple en défilant ensemble les couloirs bleus et jaunes de la Truham Grammar School for Boys. Ils quitteront toutefois l’Angleterre pour s’envoler vers la Ville Lumière lors d’une sortie scolaire. Ce voyage à Paris risque d’être mémorable, comme il en est l’affiche officielle de la saison 2.

Pendant que Nick et Charlie apprivoiseront leur nouvelle relation, Tara et Darcy, elles, seront déstabilisées par des défis inattendus. De plus, Tao et Elle détermineront s’ils seront un jour plus que de simples amis.

Les acteurs de la série ont pris le temps de décrire ce qui sera différent dans ce deuxième chapitre. Le personnage de Charlie deviendra plus poussé cette saison et son histoire sera un peu plus mature. Pour sa part, Imogen prendra plus soin d’elle. Elle aura également une nouvelle tête, prête pour une nouvelle ère! Ses reflets blonds qui encadraient son visage ne seront plus dans la saison 2. Enfin, Elle sera plus confiante et s’entourera de gens qui l’élèveront vers le haut.

Les copains jongleront entre les cours, les examens à l’horizon, une excursion à Paris et un bal à organiser!

Par ailleurs, l’autrice Alice Oseman souhaitait mettre de l’avant l’asexualité dans la seconde saison. «Netflix va me détester pour avoir craché le morceau, mais oui, l’asexualité va être abordée à l’écran de manière importante. Je suis excitée. J’espère que ça va changer le monde.»

La distribution

Netflix a confirmé que toute la distribution de Heartstopper reviendrait pour la saison 2. Cela inclut Joe Locke (Charlie Spring), Kit Connor (Nick Nelson), William Gao (Tao Xu), Yasmin Finney (Elle Argent), Tobie Donovan (Isaac Henderson), Corinna Brown (Tara Jones), Kizzy Edgell (Darcy Olsson), Sebastian Croft (Ben Hope), Rhea Norwood (Imogen Heaney), Cormac Hyde-Corrin (Harry Greene), Olivia Colman (Sarah Nelson), Fisayo Akinade (M. Ajayi) et Jenny Walser (Tori Spring).

De nombreux visages feront également leur apparition, dont Jack Barton dans le rôle de David Nelson, qui n’acceptera pas la bisexualité de son jeune frère Nick. L’acteur français Thibault de Montalembert interprétera Stephane Fournier, le père de Nick et David.

Un nouveau professeur débarquera à la Truham Grammar School for Boys, un dénommé M. Farouk, joué par Nima Taleghani.

Leila Khan prêtera ses traits à Sahar Hadid, une nouvelle étudiante, allant rejoindre les filles à Higgs Grammar School for Girls.

Bel Priestley et Ash Self joueront Naomi et Felix, les nouveaux amis d’Elle.

Bradley Riches, qui a fait une courte apparition dans la première saison, reviendra cette fois-ci dans la peau de James McEwan.

L’extrait exclusif du premier épisode de Heartstopper 2

Le premier épisode intitulé «Out» sera sans doute autour de la découverte de la relation entre Charlie et Nick, devant leurs camarades de classe. Voyez la scène d’introduction:

Netflix a dévoilé le titre des 8 épisodes qui nous attendent. Il s’agit de: «Out», «Family», «Promise», «Challenge», «Heat», «Truth / Dare», «Sorry», «Perfect».

La date de sortie

C’est officiellement le 3 août prochain que ce nouveau chapitre de Heartstopper fera son entrée sur Netflix.

D’ici là, un marathon de la saison 1 s’impose. Vous pouvez la visionner sur la plateforme. Bonne écoute!

• À lire aussi: On a ENFIN les premières images de la saison 3 de Bridgerton

• À lire aussi: De nouveaux détails émergent sur la saison 4 d'«Emily in Paris»

• À lire aussi: Vous verrez le comédien Sam-Éloi Girard dans cette série québécoise populaire cet automne

À VOIR: BFF Challenge entre Sam-Éloi Girard et Tom-Éliot Girard