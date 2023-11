Le mois de novembre sera chanceux pour ces 4 signes astrologiques

Partager







Novembre s'est installé aussi vite que la neige est tombée dans la dernière semaine. Pour savoir si vous aurez un mois chanceux, ou pas, c'est ici.

Novembre peut sembler froid, gris, et une période un peu curieuse entre Halloween et le temps des Fêtes que l'on prépare peu à peu. Toutefois, ce mois pourrait sembler des plus colorés pour certains signes qui verront la chance se présenter durant cette saison du Scorpion.

Le Scorpion est régi par la planète Mars au caractère passionné, au sang chaud et guerrier. C'est pourquoi le mois sera favorable à l'accomplissement de désirs enfouis, aux flirts inattendus et malgré le paysage terne, vous pourriez retrouver une motivation nécessaire pour mettre en place des étapes pour un projet à long terme.

En ce onzième mois de l'année, voici quatre signes qui seront chanceux, et deux signes qui le seront moins.

Chanceux

Taureau (19 avril au 21 mai)

Natifs du signe Taureau, vous écouterez fortement les émotions qui vous parlent ce mois-ci, surtout les sentiments de nature romantique. Vous recherchez les connexions profondes et intimes avec les autres. Que ce soit dans votre vie sociale ou amoureuse, vous serez soulevés par les liens profonds qui vous unissent aux autres. Rien ne restera en surface en ce mois de novembre et, qu'on se le dise, ça vous plaît.

Lion (20 juillet au 21 août)

Les Lion que vous êtes ont besoin cet automne d'une stabilité émotionnelle et vous serez servis. Vous aurez la chance de solidifier vos liens affectifs et vous ressourcer avec vos proches. Il vous fera du bien de passer du temps entouré de ceux avec qui vous sentez une sérénité profonde.

Scorpion (21 octobre au 22 novembre)

Les Scorpion, c'est votre mois. Même si ça n'est pas votre position favorite, c'est vous qui vous trouverez sous les feux des projecteurs. Prenez cette attention à votre avantage et mettez toute l'énergie nécessaire à votre épanouissement et votre avancement personnel. Soyez votre priorité, ça vous sera bénéfique.

Verseau (20 janvier au 19 février)

Vos projets professionnels, vos aspirations académiques et vos buts seront plongés dans la lumière en ce mois de novembre. Votre travail ainsi que vos efforts seront remarqués et fort probablement récompensés. Prenez le temps de célébrer ces efforts et accomplissements, c'est le souhait que les gens ont autour de vous, pour vous.

Malchanceux

Bélier (21 mars au 20 avril)

Les Bélier qui aimez habituellement que tout soit vite fait, bien fait, vous aurez du mal à reprendre votre souffle. La cadence du mois de novembre est peut-être trop rapide et il sera facile pour vous de vous éparpiller et perdre le focus. Le temps manque, mais accrochez-vous. Toutefois, prenez soin de votre énergie, vous n'en avez qu'une.

Capricorne (22 décembre au 20 janvier)

Vous savez ce que vous voulez, et la détermination sans borne des Capricorne vous fait honneur. Toutefois, cette envie d'atteindre vos objectifs à tout prix peut être néfaste autour de vous, alors que les nerfs sont à vif. Quelques frictions sont à prévoir avec votre entourage, soyez doux envers les vôtres et prenez un pas de recul pour mieux repartir.

