On a enfin des détails sur le nouveau film de la saga «Hunger Games»

Dix ans se sont écoulés depuis la sortie du premier film de la franchise Hunger Games, et le dernier des quatre films existants est sorti en 2015. Hors, la saga est loin d'être terminée, avec un prequel en préparation.

L'annonce du prequel

Les films Hunger Games, basés sur les romans de Suzanne Collins, ont connu un immense succès entre 2012 et 2015.

On se souvient que cette saga présente un futur dystopique dans lequel la population est divisée en 12 districts où les riches et les pauvres n’habitent pas ensemble. Chaque année, deux adolescents/enfants vont représenter leur district dans une bataille jusqu’à ce qu’un seul survive.

Avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal de Katniss Everdeen, les films représentaient très bien l’émotion, mais aussi la violence présente dans la trilogie de romans.

Les adeptes de la saga étaient donc très excités d’apprendre que Suzanne Collins allait sortir un 4e livre de type «prequel», sorti en mai 2020 et que celui-ci serait adapté en film. Par contre, lorsque le sujet fut révélé, les fans étaient très sceptiques.

L'histoire

Le sujet de cette histoire qui s'intitule The Ballad of Songbirds and Snakes (La balade des rossignols et serpents) est à propos de President Snow, le personnage joué par Donald Sutherland.

Voici le synopsis : 64 ans avant l'arrivée de Katniss dans Hunger Games, Coriolanus Snow n'était qu'un adolescent pauvre et orphelin, qui, malgré ces conditions, excellait à l'Académie. Il se voit attribuer le rôle de mentor d'une jeune fille pour les 10e Hunger Games, Lucy Gray Baird, du Disctrict 12. Leur relation ainsi que le tournoi sanglant des Hunger Games mènera Snow sur le chemin de la tyrannie.

Ce que l'on sait pour le moment

Le mystère reste grand autour du film. On ne connait ni les acteurs de la distribution, qui promet de nous surprendre fortement, ni qui est un rossignol et qui est un serpent dans ce monde fictif.

L'équipe de production est composée de Francis Lawrence, Michael Arndt et Michael Lesslie, ceux derrière l'adapatation à l'écran de Hunger Games. La rumeur veut que ce soit Timothée Chalamet qui interprète un jeune Coriolanus Snow, mais ça reste secret.

On sait toutefois une chose, le film sera à l'affiche le 17 novembre 2023 et qu'il est le premier de trois films de type prequel dans l'univers Hunger Games. À suivre!

