Hunger Games: où sont les acteurs 10 ans plus tard?

La franchise cinématographique Hunger Games a 10 ans! Une décennie complète depuis le premier film, à se demander si le choix amoureux de Katniss était le bon et à embarquer dans ce sombre univers qui nous tenait au bout de notre siège.

La distribution du film est bien fournie. Alors que plusieurs acteurs étaient connus avant de participer aux longs métrages, pour d'autres ce fut le rôle qui les a propulsés dans l'œil du public.

Découvrez ce que sont devenus les acteurs de Hunger Games depuis 2012.

1. Willow Shields (Primrose Everdeen)

Willow Shields navigue entre le cinéma et la télévision. Son rôle de Primrose dans Hunger Games et ses apparitions à Dancing with the Stars lui ont fait connaître la célébrité. Elle a depuis joué dans quelques films indépendants et dans les séries The Unsettling et Spinning Out.

La jeune femme a 21 ans et désire poursuivre sa carrière artistique. Elle serait en couple avec un certain Henry et a un chien, Bear. Fait amusant, elle a une jumelle du nom d'Autumn.

2. Evan Ross (Messalla)

Au moment d'intégrer la saga Hunger Games, le nom d'Evan Ross était déjà connu de plusieurs. Non seulement il fait sa carrière d'acteur et d'auteur-compositeur-interprète, mais il est également le fils d'une légende de la chanson, Diana Ross. Evan est donc régulièrement sous les projecteurs.

Dans sa vie personnelle, il est marié à Ashlee Simpson depuis 2014 et, ensemble, ils ont deux enfants. Il baigne littéralement dans l'industrie du spectacle!

3. Elden Henson (Pollux)

Elden Henson n'était pas un visage inconnu avant son rôle de Pollux dans Hunger Games. Sa carrière a débuté en 1982! Toutefois, les Hunger Games sont les derniers films dans lesquels il a joué. Il semble avoir priorisé une carrière à la télévision, entre autres en incarnant le personnage de Franklin «Foggy» Nelson dans la série Daredevil, de l'univers Marvel.

Elden, 44 ans, a été marié de 2014 à 2018 et de ce mariage est né un fils, Dodger. Rien n'indique si Elden est en couple présentement.

4. Natalie Dormer (Cressida)

On l'a aimée dans Hunger Games: La Révolte, mais plusieurs l'ont adorée dans Trône de fer (Game of Thrones), en Margaery Tyrell. Elle navigue entre des petits rôles au cinéma et des séries télévisées.

Natalie a eu 40 ans en février dernier. Elle est en couple avec David Oakes depuis 2018. Fait surprenant, Natalie est une redoutable joueuse de poker.

5. Sam Claflin (Finnick Odair)

Finnick Odair est l'un des nombreux rôles que Sam a campés. Ceux qui écoutent Peaky Blinders savent que la série ne serait pas pareille sans l'interprète du méchant. Il nous a aussi fait rêver et pleurer dans les films romantiques Love, Rosie et Avant toi. On l'a vu dans plusieurs films et séries de différents styles. Il est d'ailleurs pressenti pour remplacer Ezra Miller dans le rôle de The Flash, et on a pu le voir en 2020 aux côtés de Millie Bobby Brown dans Enola Holmes.

Sam a 35 ans et serait présentement célibataire après avoir été marié à Laura Haddock de 2013 à 2019. Il est père de deux enfants et a un chien.

6. Stef Dawson (Annie Cresta)

Celle qui marie Finnick dans Hunger Games a elle aussi une carrière entre cinéma et télévision. Elle n'a toutefois pas d'apparition marquante depuis la saga.

Très peu d'infos circulent concernant l'Australienne de 38 ans. Elle n'affiche aucune relation sur sa page Instagram, sauf celle avec son adorable chien.

7. Jena Malone (Johanna Mason)

Jena Malone n'était pas nouvelle à la caméra en interprétant Johanna Mason. Elle a grandi devant les projecteurs! Elle est actrice, mais également musicienne. Depuis le tournage de Hunger Games, elle a joué dans une dizaine de films, dont Stardust, une biographie de David Bowie, dans laquelle elle interprète Angie, l'ex-femme du musicien.

Jena est maman d'un enfant, mais rien n'indique si elle a un conjoint. Elle a fait les manchettes récemment pour avoir sauvé un chien d'un homme qui le maltraitait.

8. Woody Harrelson (Haymitch Abernathy)

Woody Harrelson est un acteur qui se passe de présentations. Habitué des caméras, il a d'ailleurs présenté un prix aux derniers Oscars. On a pu le voir dans la série de films Hunger Games, mais également dans Zombieland, Venom, Insaisissables, et tellement plus. Son prochain projet se nomme The Man From Toronto, qui paraîtra sur la plateforme Netflix.

L'homme de 60 ans est marié en deuxième union à Laura Louie depuis un bon moment. Ils se sont rencontrés alors que cette dernière a été engagée comme assistante personnelle sur le tournage de la sitcom Acclamations dans les années 80. Il a trois enfants. Le père de Woody, Charles Harrelson, était un tueur à gages.

9. Elizabteh Banks (Effie Trinket)

L'interprète d'Effie Trinket fait partie aussi des grands d'Hollywood depuis longtemps. Elizabeth travaille autant derrière que devant la caméra. C'est elle qui a repris la franchise Charlie's Angels et la réalisation de La note parfaite 2, en plus d'apparaître dans plusieurs films et séries télévisées.

Dans sa vie personnelle, Elizabeth est mariée depuis 2003 à Max Handelman, qu'elle a connu à l'université dans les années 90. Ensemble, ils ont deux enfants, nés de mères porteuses.

10. Stanley Tucci (Caesar Flickerman)

Stanley Tucci est remarquable dans chaque rôle interprété. Ça n'est pas surprenant qu'il ait fait partie de la famille Hunger Games! On le connaît aussi pour Le Diable s'habille en Prada, Julie et Julia, The King's Man, Easy A et pour beaucoup d'autres rôles touchants. Il a aussi une passion pour la cuisine, qui l'a amené à participer à des projets de livre et à la série Searching for Italy, où il découvre les meilleures offres culinaires du pays. La saison deux est en préparation.

Stanley est marié à Felicity Blunt, la sœur de l'actrice Emily Blunt, avec laquelle il a partagé l'écran dans Le Diable s'habille en Prada. En 2017, Stanley apprend qu'il a un cancer de la langue, mais, heureusement, il va beaucoup mieux aujourd'hui.

11. Liam Hemsworth (Gale Hawthorn)

Liam poursuit sa carrière d'acteur à notre plus grand bonheur. On pourra le voir dans un film romantique, Lonely Planet, sur la plateforme Netflix. La date de sortie n'est pas encore émise. Il a joué dans plusieurs autres longs métrages au fil des ans.

Depuis un divorce tumultueux avec Miley Cyrus, l'homme de 32 ans est en couple avec Gabriella Brooks. La jeune femme est une mannequine australienne. Ils sont ensemble depuis un peu plus de deux ans. Il est aussi très démonstratif sur Instagram avec ses chiens.

12. Josh Hutcherson (Peeta Mellark)

La carrière de Josh va bon train. Il serait présentement en tournage pour le film de science-fiction 57 Secondes, où il sera question de voyage dans le temps, en compagnie du légendaire Morgan Freeman. La liste des films dans laquelle Josh tient un rôle s'allonge rapidement.

Dans sa vie personnelle, Josh est plutôt discret. Il est en couple avec Claudia Traisac, jeune actrice, depuis quelques années. L'Instagram officiel de Josh est complètement vide malgré les milliers d'abonnés.

13. Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen)

Depuis son interprétation de Katniss dans la trilogie, Jennifer Lawrence a eu plusieurs rôles au cinéma, dont American Bluff, Mother!, Le moineau rouge, Passagers et Don't Look Up, plus récemment.

Toutefois, le plus grand rôle de sa vie est arrivé dans la vie personnelle de l'actrice de 31 ans. En 2019, elle marie Cooke Maroney, et de leur union est né un premier enfant plus tôt cette année!

