32 idées cadeaux pour le bas de Noël à moins de 35$ [2022]

Partager







Vous êtes à court d’idées cadeaux pour remplir les bas de Noël de vos êtres chers?

Pas de panique! Silo 57 a fouillé dans ses boutiques en ligne favorites pour vous dénicher de belles suggestions pour tous les goûts.

Voici 32 idées cadeaux pour le bas de Noël à moins de 35$ :

Un cadeau fort pratique pour ceux et celles qui adorent faire brûler des bougies à la maison. En plus, l'ensemble est super joli alors on peut l'utiliser comme déco également.

ACHETEZ ICI

Les produits pour prendre soin de soi sont toujours les bienvenus dans le bas de Noël. Ce masque capillaire régénère une chevelure grâce à sa teneur en huile de chia: une huile extrêmement riche en oméga-3.

ACHETEZ ICI

Une belle idée cadeau à offrir à quelqu'un qui adore les soirées jeux de société et les belles oeuvres de la talentueuse Catherine Lavoie.

ACHETEZ ICI

Un cadeau parfait à insérer dans un bas de Noël est ce «kit» à cocktail à base de champagne. Ce dernier comprend trois amers, des cubes de sucre, une petite cuillère et un pilon de bartender puis une serviette à cocktail «fancy». Tout ce que la personne qui reçoit le cadeau a à faire est de verser du champagne à son mélange.

ACHETEZ ICI

À offrir à quelqu'un qui aime les chandelles, ou qui prend souvent des bains. C'est le bougeoir parfait pour créer une ambiance.

ACHETEZ ICI

Cette idée cadeau mélange les passions pour les produits pour le corps et l'artisanat québécois. Pour 35$ vous obtenez une barre de savon de Les Pétards fabriqué à Bedford ainsi qu'un porte-savon entièrement tourné à la main et enduit d'une glaçure bleu royal matte par Pascale Atelier.

ACHETEZ ICI

Pour la sportive de la famille, ces bandes résistances sont trop belles et deviendront peut-être un facteur de motivation pour l'entrainement!?

ACHETEZ ICI

Pour le bas de Noël d'une personne gourmande, il est impossible de se tromper avec un pot de caramel La Lichée. Vous ne savez pas lequel acheter? Optez pour le meilleur vendeur: Caramel fleur de sel.

ACHETEZ ICI

Conçu avec les hommes en tête, ce savon est fait pour la peau délicate du visage. Toutefois, tout le monde peut l'utiliser pour un rasage plus agréable.

ACHETEZ ICI

L'item qui se glisse le plus facilement dans un bas de Noël, qui ne coûte pas cher et qui va faire plaisir à ceux et celles qui ont la dent sucrée!

ACHETEZ ICI

Le masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE est un incontournable à avoir dans sa trousse beauté l'hiver. Cet ensemble de cinq miniformats aux fragrances différentes fait un super beau cadeau de bas de Noël.

ACHETEZ ICI

Pour le bas de Noël de sa douce moitié, parfois le cadeau parfait à offrir est une jolie carte dans laquelle on inscrit un mot d'amour pour lui faire plaisir le matin du 25 décembre.

ACHETEZ ICI

Les bâtons d'encens de Baltic Club sont tout simplement parfaits à offrir en cadeaux. Le parfum Coucher de soleil a des notes de bergamote, patchouli doré et ylang-ylang.

ACHETEZ ICI

Si vous cherchez à remplir le bas de Noël de plusieurs petits items, cet infuseur en silicone est une belle option pour l'amateur de thé qui souhaite faire sa part pour la planète.

ACHETEZ ICI

Le fanatique de vélo dans la famille sera plus qu'heureux de retrouver ce nettoyant sans rinçage de la marque québécoise MINT'N DRY dans son bas de Noël. Si la personne ne connait pas encore l'entreprise, ce sera certainement une belle découverte.

ACHETEZ ICI

MushUp est une entreprise bien d'ici qui travaille avec des microtorréfacteurs et mycologues locaux. Leurs produits sont définitivement à découvrir si ce n'est pas déjà fait!

ACHETEZ ICI

Des boucles d'oreilles délicates et tendances qui sont hypoallergéniques et à l’épreuve de l’eau. Le cadeau parfait à prix abordable.

ACHETEZ ICI

Cet ensemble de quatre semences médicinales permet de parcourir le cycle complet, de la graine à la plante, puis de la plante à la concoction. C'est une activité, un projet, une source d'informations, de conseils et de recettes.

ACHETEZ ICI

La marque canadienne Au Naturel propose cette pochette qui permet de sauver tous les petits bouts de savons pour le corps qui se perdent dans la douche afin de les utiliser jusqu'à la «dernière goutte». Bon pour l'environnement et pour le bas de Noël!

ACHETEZ ICI

Les vernis à ongles de l'entreprise québécoise BKIND ont un excellent rapport qualité prix. Ils sont véganes, à base de plantes à 77% et non-toxiques.

ACHETEZ ICI

Ce sac est bien plus pratique qu'un simple «tote bag» grâce à ses deux pochettes à l'avant et une ganse pour porter le sac en bandoulière sur l'épaule. Reste plus qu'à choisir la couleur parfaite pour la personne à qui vous souhaitez l'offrir.

ACHETEZ ICI

Une tasse humoristique est toujours une bonne idée cadeau, surtout pour un bas de Noël!

ACHETEZ ICI

23. Étui à téléphone de KaseMe Design - à partir de 32,95$

Les étuis de l'entreprise KaseMe Design sont beaux et pratiques et font le parfait cadeau!

ACHETEZ ICI

24. Affiche Le terrain de jeu de Les barbos illustrations chez Simons - à partir de 30$

On n'y pense pas nécessairement, mais une affiche pour décorer se glisse à merveille dans un bas de Noël. Celle-ci fait rêver avec son paysage naturel coloré.

ACHETEZ ICI

Vous avez le mandat de remplir le bas de Noël d'un.e fan fini.e des Backstreet Boys, ne cherchez pas plus loin que ce chandail imprimé à Montréal par Tamelo Boutique.

ACHETEZ ICI

C'est toujours le fun de recevoir une bougie en cadeaux. Si vous n'êtes pas certains des préférences de la personne, optez pour une fragrance comme ambre doux et vanille de Moodgie. Ça sent le ciel!

ACHETEZ ICI

Un capuchon qui se glisse en dessous des manteaux pour une couche de chaleur d'extra en hiver. Le genre d'item mode qu'on ne sait pas à quel point on va aimer avant de l'essayer une première fois!

ACHETEZ ICI

Une crème hydratante est un superbe cadeau à offrir à quelqu'un qui aime prendre soin de sa peau, spécialement durant les mois froids d'hiver.

ACHETEZ ICI

L'ensemble qu'il faut pour commencer une journée du bon pied et la terminer de façon festive!

ACHETEZ ICI

30. Mini humidificateur portable de Fancii - en soldes à 20,99$

Ça peut sembler étrange comme suggestion, mais un mini humidicateur comme celui-ci est super pratique pour quelqu'un qui est toujours «on the go»! Cette personne vous remerciera plus tard!

ACHETEZ ICI

Pour faire changement de la bougie, optez pour un diffuseur à roseaux qui diffuse une odeur rafraichissante comme celui-ci de l'entreprise montréalaise LUVO.

ACHETEZ ICI

Les bombes à chocolat chaud de Juliette et Chocolat sont succulentes et permettent de compléter un bas de Noël dans lequel il manque LA petite gâterie parfaite!

ACHETEZ ICI

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s