25 idées de cadeaux de Noël pas chers pour faire plaisir à tes parents

Partager







Vous voulez faire plaisir à vos parents ce Noël, mais votre budget est limité? Pas de panique! Nous avons déniché plusieurs idées originales pour vous.

Maman, papa, et toutes les figures parentales seront ravis de recevoir quelque chose pour les gâter cette année. Pour d'autres suggestions:

• À lire aussi: Les gens qui sont toujours sur TikTok vont adorer ces 25 idées de cadeaux de Noël

• À lire aussi: 21 idées de cadeaux 100% québécois à offrir à Noël

• À lire aussi: 26 idées de cadeaux de Noël pour ceux qui adorent d'astrologie

• À lire aussi: 24 idées de cadeaux d’échange à 20$ et moins pour Noël

• À lire aussi: 47 idées cadeaux pour le bas de Noël à moins de 25$ qui vont plaire à votre entourage

Voici donc 25 idées de cadeaux pour tes parents :

1. Coussin masseur shiatsu à 50$

Courtoisie

Assez petit pour être transporté partout, ce coussin chauffant procure un massage du cou ou du dos.

2. Tasse à café de Kinto à 50$

Courtoisie

Parfaite pour le voyage ou simplement pour garder son café (ou son thé) chaud toute la journée, cette tasse au design minimaliste sera parfaite.

3. Pantoufles chalet de Kamik à 50$

Courtoisie

Lorsque les degrés chutent, on sait qu’il faut garder nos pieds au chaud. Ces pantoufles doublées de similimouton sont très chaudes, et stylées.

4. Duo de coupes à 24,50$

Courtoisie

Que ce soit pour un martini, du vin, du champagne ou un cocktail, ces magnifiques coupes vont transporter vos parents à l’époque de Marie Antoinette.

5. Livre de cuisine de Lara Fabian à 35$

Courtoisie

Toutes les personnes qui aiment cuisiner s’entendent pour dire qu’ils n’ont jamais assez de livres de recettes. Celui-ci est original, accessible et touchant.

6. Peinture à numéro à 19$

Courtoisie

Pour passer le temps durant les congés des Fêtes, rien de mieux qu’une jolie peinture à numéro. La toile vient avec ses pinceaux, ses couleurs et un plan explicatif.

7. Mitaines en cuir et sherpa à 40$

Courtoisie

Garder ses mains au chaud n’aura jamais été aussi simple et stylé avec ce modèle intemporel offert en cinq teintes différentes.

8. Tapis de yoga Lolë à 50$

Courtoisie

Avec sa sangle, ce tapis de yoga est facile à transporter et écologique.

9. Coussin personnalité à partir de 20$

Courtoisie

Faites plaisir à votre parent qui adore son animal de compagnie avec ce coussin unique!

10. Jeté ultra doux à 49,50$

Courtoisie

Ce jeté confortable apporte du style au décor, en plus de vous tenir au chaud. Bonus, plus doux que ça, c’est impossible!

11. Tote bag pratique à 44$

Courtoisie

Fait à 65% de matières recyclées, ce sac pratique comme tout peut autant servir de sac de magasinage que de sac à main.

12. Diffuseur pour huiles essentielles à 45$

Courtoisie

Relaxez et purifiez votre environnement grâce à l'aromathérapie naturelle.

13. Jeu de Scrabble à 50$

Courtoisie

Tout le monde (surtout les parents!) aime jouer au Scrabble, et ce modèle classique fera plaisir aux puristes du jeu.

14. Étui pour le iPad à 16$

Courtoisie

Le parent qui passe beaucoup de temps sur sa tablette va apprécier pouvoir la protéger avec cet étui pratique qui agit aussi en tant que support.

15. Brosse à dents électrique Philips à 55$

Courtoisie

Une brosse à dents électrique permet de mieux nettoyer ses dents, mais aussi d’éviter de jeter une foule de brosses en plastique!

16. Robe de chambre chaude à 39$

Courtoisie

Qui n’aime pas prendre soin de soi l’hiver tout en se dorlotant dans une robe de chambre douce et réconfortante!

17. Sac style weekender à 57$

Courtoisie

Le look classique de ce sac en cuir brun ne passera jamais de mode et sera parfait pour des escapades d’un week-end.

18. Ensemble pour faire du pain à 24$

Courtoisie

La personne qui a toujours voulu commencer à faire du pain pourra enfin mettre la main à la pâte avec cet ensemble qui comprend tout ce qu'il lui faut.

20. Tapis d’entrée personnalisé à partir de 25$

Courtoisie

Il faut bien essuyer ses pieds avant de rentrer dans une maison, alors pourquoi ne pas le faire sur un tapis unique!

21. Lotion pour le corps BKIND à 36$

Courtoisie

Plusieurs souffrent d’une peau sèche et craquelée l’hiver, et cette lotion hydratante au délicieux parfum de coco et lavande va remédier à la situation.

22. Une boîte à cocktail à 33$

Monsieur Cocktail offre des boîtes qui comprennent TOUT ce qu’il faut pour recréer plusieurs cocktails classiques. Ils utilisent des produits québécois et offrent plusieurs recettes différentes.

23. Machine à fondue en rabais à 40$

Courtoisie

Offrez une soirée romantique (et délicieuse!) à vos parents avec cet ensemble à fondue en inox.

24. Pots de fleurs muraux à 27$

Courtoisie

Ce duo de porte-fleurs au design moderne saura gagner le cœur de ceux qui aiment les plantes.

25. Ensemble de théière et tasses David’s Tea à 49$

Courtoisie

Ce joli ensemble pour infuser le thé et le déguster fera un cadeau parfait pour les adeptes de boisson chaude.

Bon shopping!

À voir aussi :

s