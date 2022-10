24 idées de déguisement d’Halloween pour les blondes

Partager







Vous avez les cheveux blonds ou une perruque blonde qui traîne et vous cherchez des idées de costumes d’Halloween parfaits pour vous? Ne cherchez plus!

L'Halloween approche à grands pas, et il est temps de penser au déguisement parfait. Pourquoi ne pas partir de sa couleur de cheveux pour trouver chaussure à notre pied?

Voici 24 idées de costumes d'Halloween pour les blondes

1. Barbie

Cela risque d’être l’un des costumes les plus populaires de l’année et il sera encore plus facile à réaliser pour les blondes!

2. Alice au pays des merveilles

Un classique dont on ne se lasse pas, année après année.

3. Betty dans Riverdale

Ce déguisement peut sembler simple, mais il existe plusieurs options! Betty classique, dark Betty, Betty en cheerleader, Betty agente du FBI, et la liste continue.

4. Blonde et légale

S’inspirant un peu du barbiecore, le look de Elle Woods dans ce film culte est parfait. Chihuahua optionnel!

5. Paris Hilton

Les années 2000 ont la cote en 2022, alors pourquoi ne pas se déguiser en la queen de cette époque?

6. Peach

Cet adorable personnage des jeux vidéos Mario Bros fera un costume mignon comme tout.

7. Britney Spears

Tout comme Paris Hilton, Britney a marqué la période Y2K. Pigez dans ses nombreux looks iconiques pour un costume mémorable.

8. Harley Quinn

Il ne faut pas avoir peur d’ajouter un peu de rose et de bleu à sa chevelure pour recréer le look d’Harley Quinn!

9. La fiancée de Chucky

Les adeptes de films d’horreur vont immédiatement reconnaître de personnage légendaire. À faire en couple, ou seule!

10. Un membre de la famille Targaryen

Daenerys Targaryen de Game of Thrones semble le choix le plus évident, mais avec les nouveaux personnages de la série House of the Dragon, les options sont multipliées.

11. Eleven

On se penche plus spécifiquement sur les scènes où Eleven arbore une perruque blonde dans Stranger Things pour adopter ce look.

12. Sandy dans Grease

Un autre classique indémodable et facile à recréer qu’on va continuer de voir pour plusieurs années à venir.

13. Cher dans Clueless

L’ensemble à carreaux jaune est le plus reconnaissable, mais Cher a plusieurs tenues magnifiques dont vous pouvez pour inspirer pour l’Halloween.

14. Serena dans Gossip Girl

Uniforme d’école ou robe de gala, les options sont infinies avec Serena.

15. Cassie dans Euphoria

Les tenues et maquillages de la série Euphoria sont tous plus inspirants les uns que les autres et, pour les blondes, Cassie est votre choix de prédilection!

16. Christine Quinn

Fans de Selling Sunset, vous savez qu’aucune agente immobilière n’a une garde-robe plus extravagante que Christine. L’Halloween est le moment parfait pour se laisser aller.

17. Luna Lovegood

Ce personnage attachant tiré de l’univers Harry Potter fera un costume... magique!

18. Marilyn Monroe

Probablement la blonde la plus célèbre du monde entier, habillez-vous comme Marilyn pour un costume glamour.

19. Princesse Kida de Atlantis, l'empire perdu

Ce personnage saura plaire à celles qui ont envie d’un look plus badass pour Halloween!

20. Elsa dans Frozen

Un peu plus compliqué à réaliser, ce costume fera de vous la princesse de la soirée.

21. Pamela Anderson

Si ce sont plutôt les looks des années 1990 qui vous allument, cette starlette est pour vous.

22. Elfe

Les elfes et fées n’ont pas nécessairement les cheveux blonds, mais cela leur va particulièrement bien! Vous pourriez aussi vous inspirer de l’univers du Seigneur des anneaux pour un costume similaire.

23. Violet dans Charlie et la chocolaterie

Bob blond, maquillage mauve et ensemble agencé, un costume facile à réaliser!

24. Kill Bill

Adeptes de films d’action, ce déguisement saura vous plaire.

À vous de jouer!

