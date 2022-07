8 idées pour adopter LA coupe de cheveux de l’été 2022 : le bob

Partager







Cet été, on dirait que toutes les stars adoptent la même coupe de cheveux, mais dans plusieurs variations différentes, le bob!

Le carré est une coupe classe, intemporelle et, il faut l’avouer, pratique! Il est certain que des cheveux plus courts sont plus faciles d'entretien, ainsi que plus rapide à sécher et à coiffer.

Avec les mois plus chauds à venir, une coupe plus courte est une très bonne idée! Il existe plusieurs façons différentes d’adopter le bob, certaines qui conviendront mieux à votre visage ou encore à la texture de vos cheveux.

Voici 8 idées de coupes de type «bob» pour adopter la tendance de l’été 2022 :

1. Le lob

Si vous n’osez pas tout de suite couper vos cheveux à la mâchoire, optez pour un long bob! Celui-ci peut arrêter à vos épaules, ou même vos clavicules, et donnera l’impression d’un bob classique qui a poussé. Si vos cheveux sont naturellement frisés ou bouclés, ce look sera particulièrement joli!

2. Le carré parisien

Le bob français se caractérise par son look parfaitement décoiffé qu’on associe aux Parisiennes stylées. Il est généralement porté plus court, un peu au-dessus de la mâchoire, et est parfois agencé à une frange carrée. Cela donne l’effet d’être tendance, mais sans effort. L'inspiration ultime? Amélie Poulin!

3. La bixie

La coupe des cool girls par excellence, la «bixie» mélange le bob traditionnel avec la coupe courte pixie. Elle donne beaucoup de volume et de mouvements aux cheveux fins et donne instantanément un look edgy. Le dégradé encadrera le visage de façon naturelle.

4. Le bottleneck

Ce type de bob s’inspire d’un goulot de bouteille par sa forme. C’est un bob classique, mais agencé à une frange rideau plus courte. C’est similaire au bob français, mais plus carré et moins décontracté. Cela sera parfait pour celles qui aiment porter la frange!

5. Le bob dégradé

Ce carré, aussi appelé le tucked bob, est la version modernisée de la version de la coiffure qu’on voyait dans les années 90. Elle se caractérise par ses niveaux ronds et doux qui soulignent l’os de la joue et la mâchoire. Cela donne du corps à la chevelure pour un résultat cool et un tantinet edgy.

6. Le bob italien

Le cousin encore plus chic du bob français est le carré italien! Les cheveux seront coupés droit à la même longueur et un peu passé la mâchoire. On le porte raide avec les pointes qui se retournent vers l’intérieur pour un look sophistiqué et intemporel.

7. Le bob blunt

Pour adopter ce bob, on demande à notre coiffeur de couper les mèches très droites, mais pas toutes exactement de la même longueur. Cela donne un effet edgy qui donne instantanément du volume, même si vous avez les cheveux fins.

8. Le bob anglais

Pour adopter le bob british on s’inspire de la Princesse Diana. Celle-ci portait la coupe dans une version un peu plus masculine, avec un dégradé subtil, mais très stylé. On le porte de façon un peu décoiffée pour donner un effet «je me suis réveillée comme ça».

À vous de jouer! Oserez-vous le bob cet été?

