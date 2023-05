Cassandra Bouchard lance un cri du cœur concernant les commentaires sur le corps d’une femme enceinte

Partager







Cassandra Bouchard est déjà rendue à 37 semaines de grossesse! Ayant elle-même expérimenté l’énorme pression qui se fait ressentir autour du corps d’une femme enceinte, l'influenceuse lance un message important concernant les commentaires sur le corps d’une femme qui évolue dans sa grossesse.

Cassandra a publié une vidéo sur son compte Instagram afin de sensibiliser les gens sur les remarques qu’ils peuvent se permettre de passer lorsqu’ils côtoient une femme enceinte. Les commentaires reçus peuvent déclencher des insécurités qui étaient pourtant inexistantes.

La jeune femme explique que tout au long de sa grossesse, plusieurs personnes lui demandaient de voir son ventre qui évoluait. Lorsqu’elle levait son gilet, elle avait droit à toutes sortes de commentaires comme «ah, mais tu es bien chanceuse, tu n’as aucune vergeture!», ou «tu as vraiment une petite bedaine, tu n’as pas pris trop de poids, c’est une bonne chose!».

Elle inscrit en légende: «Des commentaires qui, même s’ils se veulent positifs par la personne qui les dit, ne le sont pas du tout. Ils font juste renforcer les standards de beauté et ajoutent tellement de pression sur les épaules à la future maman qui doit déjà vivre avec tous les changements, autant physiques que mentaux, qu'à cette grossesse dans sa vie.»

Cassandra explique dans sa vidéo: «Les gens assument même que parce que je n’ai pas de vergetures et que je n’ai pas pris trop de poids, j’ai fait attention à moi pendant ma grossesse et ça ne veut tellement rien dire, car je n’ai rien fait de plus ou de moins qu’une autre femme enceinte.»

La future maman poursuit sa réflexion: «Je trouve ça spécial de mettre autant de pression sur le dos d’une femme enceinte qui en a déjà assez sur les épaules, qui est en train de créer la vie et d’elle-même voir son corps changer. [...] Il y a tellement de changements, on n’a pas besoin de tes remarques.»

Tous ces commentaires ont fait en sorte que Cassandra avoue finir par se questionner. «Si finalement j’ai des vergetures, ça va être quoi? On va me dire que j’ai bien commencé ma grossesse et que je l’ai mal finie? Voyons! Ce sont des marques de vie.»

Cassandra Bouchard a mis le doigt sur LE commentaire que l’on peut se permettre de faire à une femme enceinte: «Tu es enceinte, tu portes la vie et tu es magnifique!».

Elle espère que son message fera écho pour changer ces habitudes de commenter le corps d’une femme enceinte, car cela peut être mal reçu.

