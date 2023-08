L’influenceuse Emy-Jade Greaves annonce une déchirante nouvelle

Partager







Créatrice de contenu, styliste à ses heures et jeune entrepreneuse, la fashionista qu’on reconnaît par son sens de la mode indéniable a plusieurs cordes à son arc. Toutefois, elle a dû mettre fin à un chapitre important de sa carrière.

Emy-Jade Greaves a annoncé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux, informant ses abonnés Instagram d’un changement important dans sa vie professionnelle.

Après avoir chapeauté l’entreprise Reckless Minds pendant quatre ans, l’influenceuse et son acolyte Zac Martel ont pris la décision de fermer boutique.

Remplie d’émotions, Emy-Jade a écrit quelques lignes touchantes pour accompagner l’annonce difficile.

«C'est le cœur gros que j'écris ces lignes. C'est une réalité qui a été difficile à accepter pour la petite Emy, toujours déterminée à trouver des solutions. Cependant, cette fois-ci, les enjeux sont trop grands pour continuer, il est temps de tourner la page. Zach et moi réalisons que les enseignements acquis au cours de cette aventure sont inestimables.»

Elle a poursuivi en se confiant encore plus sur les ressentiments qui l’habitent actuellement. «Je me connais tellement mieux en tant qu'entrepreneure: mes forces, mes faiblesses. Je pourrais les remettre à l'épreuve, en pleine conscience cette fois, avec un bagage et une expérience qui me resteront à vie. Pour ma part, Reckless Minds s'éteint, mais n'emporte pas avec elle la flamme entrepreneuriale qui m'habite. Cette marque a nourri le fruit de mes passions pour la mode et continue de nourrir plusieurs rêves; cette fois empreints d'humilité et de leçons.»

Ayant été créée en pleine pandémie, cette marque de vêtements confortables aux ensembles colorés a su graver l’imaginaire de nombreuses personnes qui avaient besoin de réconfort.

Reconnu pour son linge de qualité aux matières organiques et responsables, Reckless Minds avait le but premier de créer une communauté en utilisant l’art comme moyen de promouvoir le bien-être mental.

Toutefois, la réalité a créé l’effet inverse aux jeunes entrepreneurs derrière la marque, ayant eu un impact sur leur propre santé mentale. En effet, les coûts élevés, les délais stressants et les investissements risqués contre des géants de la mode ont été des défis intenses et des obstacles difficiles à surmonter.

Plusieurs influenceurs et vedettes québécoises ont encouragé Reckless Minds à travers les années, arborant fièrement cette marque d’ici.

Suite à l’annonce de fermeture, d’autres femmes entrepreneuses ont pris le temps d’envoyer leur soutien en commentaires.

Pour clore cette belle aventure, une vente finale a présentement lieu. Allant jusqu’à 70% de rabais, il s’agit de votre dernière chance pour mettre la main sur ces petites merveilles conçues avec amour.

Malgré cette décision crève-cœur, on peut dire qu’Emy-Jade et son équipe ont réussi à prôner la santé mentale par l’entremise d’une compagnie de vêtements pas comme les autres. Ils ont su cultiver quelque chose de positif à travers leurs créations. On salue leur dévouement!

