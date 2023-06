Emy-Jade Greaves partage des photos exclusives en République dominicaine avec Olivier Dion

Partager







Styliste pour l’animateur (et son copain!) Olivier Dion à l’île de l’amour, l’influenceuse Emy-Jade Greaves nous a fait rêver tout au long du printemps avec ses clichés dans le Sud. De retour en sol montréalais, voilà que la belle blonde n’avait pas tout partagé sur ses réseaux sociaux!

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

• À lire aussi: L’influenceuse Ines Lalouad adopte ces tendances mode sexy en voyage

• À lire aussi: Le couple gagnant de la saison 3 de «l'île de l'amour» annonce du changement dans leur vie

La chaleur de Las Terrenas s’est rendue jusqu’au Québec lors des dernières semaines grâce à Emy-Jade et Olivier, publiant des images torrides sur Instagram.

Même si le couple de l’heure partageait des bribes du quotidien à leur communauté, Emy-Jade avait quelques surprises en main. En effet, celle-ci réservait du contenu exclusif entre son bien-aimé et elle sous le soleil de la République dominicaine.

Ces clichés à faire fondre (à cause de la température, certes, mais aussi parce qu’ils sont trop cutes) démontrent la passion qui coule entre Emy-Jade et Olivier. En couverture de cette série de photos, on retrouve les tourtereaux collés, Emy-Jade blottie contre son homme.

L’influenceuse en a profité pour partager quelques moments d’Olivier pris sur le vif, au plus grand plaisir de ses abonnés. Il aura fallu se rendre jusqu’à la fin du carrousel d’Emy-Jade pour découvrir LA photo la plus romantique des amoureux.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

En noir et blanc, ce cliché du duo d’enfer frappe différemment: il ne serait pas surprenant que la paire encadre ce moment précieux en bateau. Cheveux au vent, main autour du cou et sourire dans les yeux, cette photo d’Olivier et Emy-Jade prouve leur chimie indéniable.

Arborant un bikini tout en romance avec ses rosettes, la jeune femme n’avait pas seulement cette tendance mode controversée derrière la tête au cours de ces semaines passées sous les palmiers!

En effet, dans son «dump» de photos inédites dans le Sud, on y retrouve la robe en filet qu’elle avait adoptée plus tôt en vacances à St. Maarten.

Dévoilant le plus de peau possible, les vêtements en filet sont l’une des tendances qui ne font pas l’unanimité, mais qui seront partout cet été.

On peut donc dire que le contrat de stylisme exécuté avec brio par Emy-Jade pour l’animateur de l’île de l’amour lui aura permis de joindre l’utile à l’agréable, car travailler avec son copain tout en voyageant, c’est quand même très amusant!

On a hâte de voir plus de photos du couple, maintenant parents de deux chiens!

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves ose la tendance capillaire du moment: le toupet transparent

• À lire aussi: 12 photos incroyables du voyage d’Alicia Moffet dans le Sud

• À lire aussi: Catherine Bastien nous fait rêver en voyage d’amoureux

À VOIR: Vanessa Duchel est une véritable bombe en maillot à Tulum