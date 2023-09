En lingerie et jupe satinée, l’influenceuse Julie Munger ressemble à une princesse sexy

Partager







L’ex-candidate de téléréalité s’est révélée telle une princesse sur Instagram, dans sa version la plus sensuelle qui puisse exister.

Julie Munger roule sa bosse depuis la fin de son aventure à Occupation Double Chez Nous. L’artiste maquilleuse anime également lors de divers événements festifs et combine à cela une vie bien remplie de contrats en arborant le chapeau de créatrice de contenu.

Une récente image colorée publiée sur ses réseaux sociaux a laissé ses abonnés pantois. La Saguenéenne a assumé un style complètement différent et renversant en adoptant la tendance barbiecore à sa façon, unique en son genre.

Telle une véritable poupée toute de rose vêtue, Julie était fière et droite, et ce, en nature!

La belle blonde a créé une tenue surnommée de «princesse de Disney dans la forêt enchantée», un titre qui lui colle à la peau avec sa longue jupe en satin tombante au sol telle une mariée. Froncée à la taille, celle-ci donnait de la dimension au look flamboyant grâce à ses plis volumineux.

La jeune femme a toutefois ajouté une touche sexy à l’ensemble, en osant de la petite lingerie en guise de top. Cette dernière a révélé sa silhouette au grand jour dans un soutien-gorge fleuri en dentelle. Le tout lui allait comme un gant!

INSTAGRAM / JULIE MUNGER

Ce style aux teintes de rosées a été couronné d’un look beauté nude scintillant. L’esthéticienne en a profité pour dévoiler les produits utilisés pour arriver à un résultat de la sorte.

INSTAGRAM / JULIE MUNGER

Pour recréer le sublime maquillage de l’influenceuse, voici les produits à avoir en main:

1. Correcteur multi-usage de Maybelline sur Amazon - 14$

VIA AMAZON

2. Fond de teint longue tenue imperméable de Make Up For Ever chez Sephora - 61$

VIA SEPHORA

3. Poudre libre de fixation transparente de Anastasia Berverly Hills chez Sephora - 52$

VIA SEPHORA

4. Bronzer en bâton sculptant de Makeup by Mario chez Sephora - 41$

VIA SEPHORA

5. Poudre bronzante Hoola de Benefit chez Sephora - 47$

VIA SEPHORA

6. Fard à joues de Sephora - 19$

VIA SEPHORA

7. Définisseur de sourcil en crayon 3 en 1 taupe de Anastasia Berverly Hills chez Sephora - 35$

VIA SEPHORA

8. Gel à sourcil taupe de Anastasia Berverly Hills chez Sephora - 27$

VIA SEPHORA

9. Gel à sourcils transparent avec effet laminé de Benefit chez Sephora - 35$

VIA SEPHORA

10. Palette de fard à paupières de Tarte chez Sephora - 61$

VIA SEPHORA

11. Ligneur liquide pour les yeux 24/7 de Urban Decay chez Sephora - 35$

VIA SEPHORA

12. Mascara volumisant Perversion de Urban Decay chez Sephora - 38$

VIA SEPHORA

VIA SEPHORA

14. Crayon pour les lèvres taupe de Anastasia Berverly Hills chez Sephora - 25$

VIA SEPHORA

15. Brillant à lèvres pêche de Anastasia Berverly Hills chez Sephora - 27$

VIA SEPHORA

À vous de jouer pour briller de mille feux comme Julie!

