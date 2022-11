Les ingrédients qui bouchent les pores de peau à éviter dans vos soins

Partager







Ces temps-ci, sur TikTok, on voit une tonne de gens se débarrasser de produits qu’ils adoraient, car ils contiennent des ingrédients qui «bouchent» les pores de la peau. Est-ce un phénomène réel et, si oui, quels ingrédients sont à proscrire?

Il existe une tonne de produits sur le marché, tant en soin de la peau qu’en maquillage, cela peut devenir mélageant! Si votre peau à tendance acnéique, vous cherchez peut-être des ingrédients qui seront bénéfiques. C’est là qu’entrent plusieurs termes pseudoscientifiques difficiles à démêler.

Qu’est-ce qui cause les boutons sur la peau?

Depuis la nuit des temps, on entend parler de produits «non comédogènes». Ceux-ci promettent de ne pas boucher les pores de la peau, et donc de ne pas causer de points noirs ou boutons.

Il faut d’abord comprendre que l’acné peut être causée par une tonne de facteurs différents. Certains boutons proviennent d’un follicule pileux, qu’on peut aussi appeler les pores, qui est bloqué par des cellules mortes. D’autres sont causés par des bactéries dans les pores, alors que d’autres surviennent lorsque les glandes qui produisent l’huile sont trop actives.

Cependant, chez plusieurs personnes, surtout chez les femmes, l’acné peut avoir une cause hormonale. On ajoute à cela l’alimentation, la génétique, les habitudes de vie, et les boutons peuvent n’avoir rien à voir avec les produits utilisés.

Donc, oui, un pore bloqué peut causer un bouton, mais ce n’est pas la seule cause.

Est-ce qu’un produit peut boucher les pores de la peau?

Il existe plusieurs sites qui nomment certains ingrédients comme étant fautifs. Parmi ceux-ci, on retrouve des noms scientifiques qui font peur, mais aussi des ingrédients connus comme l’huile de coco ou encore le beurre de karité.

Si vous croyez que ce sont vos produits pour la peau qui causent vos imperfections, ce n’est peut-être pas le cas. De plus, la majorité des ingrédients qui ont été déclarés comme «comédogènes» ont été testés sur les lapins dans les années 70. Puisque notre peau diffère de celle des animaux, la validité de ces tests est douteuse.

La meilleure façon de savoir si un produit cause des boutons, c’est de le tester sur sa peau et de voir si les imperfections disparaissent lorsqu’on cesse l’utilisation.

Quels ingrédients sont à éviter pour les pores?

Certains ingrédients ont été prouvés comme causant des problèmes chez plusieurs personnes. Ils sont aussi facilement remplaçables et parfois inutiles dans les soins et le maquillage. En voici quelques-uns.

Les fragrances : les parfums ajoutés dans les produits peuvent causer de l’irritation, surtout dans les produits qui restent longtemps sur la peau comme les crèmes et les fonds de teint.

Les huiles essentielles : comme les fragrances, celles-ci contiennent des composantes irritantes.

L’huile de coco : si votre peau est à tendance acnéique, cet ingrédient est à éviter, car il pourrait en effet bloquer les pores. Il sera par contre très bénéfique si vous avez de l'eczéma.

Quoi faire pour éviter de bloquer ses pores?

Assurez-vous de bien nettoyer votre peau le soir. Si vous portez du maquillage et/ou de la crème solaire, optez pour un double nettoyage.

Cette technique consiste en retirant d’abord le maquillage avec un démaquillant à base d’huile ou en baume, puis suivi d’un second lavage avec un nettoyant pour le visage adapté à votre type de peau.

Si un produit vous convient et qu’il contient des ingrédients «comédogènes» dans la liste, ne cessez pas de l’utiliser! N’oubliez pas que cette liste est désuète et a été testée de façon peu adéquate.

