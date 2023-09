15 items stylés pour l’école et hyper faciles à glisser dans son sac

Partager







Même si vous avez un uniforme, il est possible de rehausser votre look d’écolière avec des items en particulier. En plus d’être stylés, ils sont hyper pratiques et faciles à trimballer sur soi. Vous ferez des jaloux!

Pour être la personne la plus organisée de la classe sans avoir plusieurs sacs sur les épaules, il est important de choisir judicieusement les produits qui vous suivront dans votre quotidien à l’école.

Ces derniers ne gâcheront en rien votre style, bien au contraire! Ils ajouteront même une touche unique à vos looks. Offerts en plusieurs coloris, c’est à vous de jouer pour avoir fière allure.

Dénichés sur Amazon, voici 15 items incontournables à avoir à portée de main en classe:

Prix: 23$

Description: Pour maximiser l’espace dans votre boîte à lunch, optez pour ces contenants empilables tout-en-un qui comprennent même un ensemble d’ustensiles! Les récipients sont assez larges pour que vous puissiez y ajouter votre repas ainsi que des collations.

Prix: 20$

Description: Parlant de boîte à lunch, voici celle qu’il vous faut! Ce choix d’Amazon offert en différentes couleurs et motifs tendance gardera vos aliments au frais. Sa pochette à l’avant permet d’ajouter vos ustensiles, vos serviettes, vos clés et même votre téléphone!

Prix: 55$

Description: Coté presque 5 étoiles sur le populaire site transactionnel, cette bouteille d’eau en métal est LA référence pour garder les boissons froides les plus glacées possibles et les boissons chaudes pendant des heures.

Prix: En rabais à 13$

Description: Cet agenda coloré répondra parfaitement à vos besoins de planification. Il est adulé des gens créatifs pour ses 12 mois d’autocollants de vacances et ses poches à l’arrière, qui peuvent contenir des cartes. Super pratique!

Prix: En rabais à 14$

Description: Les pros du rangement, vous serez ravis! Les divisions offertes dans cet étui permettent que vos crayons, surligneurs, notes et même agrafes ne s’entremêlent pas.

Prix: 15$

Description: Pour remplir votre joli étui, choisissez des crayons à l’esthétique mignonne! Ceux-ci promettent une écriture bien lisse et sans bavure.

Prix: En rabais à 13$

Description: À ce prix mini, ne passez pas à côté de cette opportunité! Ce sac résistant à l’eau dispose de suffisamment d’espace pour contenir votre ordinateur portable ainsi que vos livres, notes et autres objets essentiels.

Prix: En rabais à 25$

Description: Si vous préférez une meilleure protection pour votre laptop, cet étui léger répondra à votre demande. Avec ses couleurs vives, vous avez l’embarras du choix et à ce prix d’ami, vous pouvez en prendre plus d’un!

Prix: 57$

Description: Plus besoin de démêler vos fils, car ces écouteurs viennent sans! Pour vous concentrer entre les cours et faire vos travaux en toute quiétude, vous n’aurez qu’à les glisser dans vos oreilles.

Prix: 26$

Description: Ce chargeur pratique ne prendra pas trop de place. Il sera donc idéal à glisser dans votre sac. Attention: c’est certain que vos camarades de classe vous demanderont de l’emprunter!

Prix: 13$

Description: Ce petit sac de rangement stylé vous fera sourire à tous coups! Cette trousse vous permettra surtout d’emballer et de transporter facilement du maquillage, des bijoux et des accessoires électroniques près de vous.

Prix: 13$

Description: Cette collection est remplie de 10 saveurs amusantes qui plairont à coup sûr aux dents sucrées. Vous y trouverez les odeurs de vanille, biscuit à l’avoine, mangue, punch tropical, barbe à papa, kiwi, melon d’eau, fraise, framboise bleue et piña colada.

Prix: 32$

Description: Un bouton en irruption sur votre visage ne sera plus un souci avec ces patches anti-acné au fini discret. Personne ne les remarquera!

Prix: 15$

Description: Cette petite brosse se fera discrète dans votre sac et sera très utile après un coup de vent. Plusieurs options de couleurs sont offertes et on craque pour toutes celles proposées en ligne!

Prix: 36$

Description: Ces cahiers à dessins floraux mettront un peu de joie dans vos notes de cours. Selon la matière, choisissez un motif différent!

Vous voilà équipés pour continuer la rentrée du bon pied!

