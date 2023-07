Le haut controversé de l’influenceuse Izzi Poopi ne couvre que le minimum de sa poitrine

Partager







La fashionista qui n’a point froid aux yeux pour tester toutes sortes de tendances mode récidive de plus belle en osant un haut hyper risqué. Dans une récente série de clichés sur Instagram, Izzi Poopi nous prouve qu’elle n’a aucune limite et l’on adore son audace!

L’influenceuse aime faire réagir par son style vestimentaire original. Sur les réseaux sociaux, elle crée des looks uniques et ses abonnés sont au rendez-vous pour découvrir sa prochaine tenue éclectique.

Celle qui en fait une habitude met désormais un haut des plus controversés au banc d’essais et c’est sa communauté qui en est ravie!

Un top ou un foulard? Voici la grande question. Comme aucun item ne peut arrêter Izzi dans ses créations audacieuses, cette dernière a voulu l’essayer.

Vêtue de ce bout de tissu, la jeune femme a vite pris conscience qu’il ne peut tenir seul, n’ayant aucun bouton pour l’attacher. Ainsi, ce haut risqué n’est retenu que par ses mains et elle ne peut être libre dans ses mouvements. Un coup de vent et ses seins se révèlent au grand jour!

Izzi avoue qu’il s’agit d’un look cool girl, mais elle se sent à la fois vraiment nue, car la capuche couvre plus sa tête que son corps. En commentaires sous la vidéo, certaines personnes lui conseillent d'apposer du collant pour retenir le tissu.

Même si ce haut ne fait pas l’unanimité, Izzi Poopi l’assume plus que jamais dans une séance photo réussie.

Ne couvrant qu’un minimum de peau, ce top en maille de denim laisse place à ce que la belle brunette dévoile sa silhouette fuselée. Lui conférant une allure médiévale, ce haut fait jaser pour plusieurs raisons. Une chose est sûre: il ne laisse personne indifférent!

En légende, Izzi inscrit «scandaleux» et après avoir découvert son prix, on peut officiellement lui attribuer ce terme, car il s’affiche à près de 2 000$... Voici une autre surprise, plutôt salée cette fois-ci!

En vue des festivals tant attendus à Montréal au courant du mois d’août, on a hâte de découvrir quels ensembles Izzi Poopi peut bien nous réserver.

