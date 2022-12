Jenna Ortega dit adieu à son look Wednesday Addams avec ce changement drastique

Partager







L’actrice chouchou du moment a dévoilé une nouvelle tête alors qu’elle était de passage dans un studio de télévision américain.

AFP

Avec le succès monstre de la série Wednesday sur Netflix, plusieurs personnes s’amusent à reproduire la danse et le style sombre du personnage de Mercredi Addams sur Instagram et TikTok, accompagnant leurs vêtements sobres et noirs de deux tresses et un teint pâle. C’est donc une grande surprise qui attendait les fans, alors que l’interprète de Mercredi, Jenna Ortega, a dévoilé un tout nouveau look très réussi.

Après avoir longtemps eu une longue chevelure, Jenna a maintenant une coupe Wolf et une frange rideau dans les teintes chocolat épicé. C’est tout un changement !

Toutefois, l’actrice ne s’est pas totalement éloignée de son personnage. Pour présenter son nouveau look, Jenna portait une robe noire toute en transparence avec col et manches de chemisier blanc, une cravate de soie noire et un corset métallique à chaîne. On reconnaît Mercredi dans l’inspiration.

C’est le coiffeur de stars David Stanwell qui est derrière ce look capillaire surprenant.

On adore le résultat!

