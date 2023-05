Julie-Anne Ho dit adieu complètement à ses sourcils et le résultat est... wow!

Partager







L’ex-candidate de téléréalité et entrepreneure Julie-Anne Ho a pris au dépourvu son entourage et ses abonnés Instagram, se révélant sous un nouveau jour. Sourcils bleachés et cheveux blonds, la jeune femme est méconnaissable!

C’est lors d’un événement sur la scène du Stade olympique que l’artiste capillaire Kevins-Kyle s’est amusé à créer des looks avec l’égérie de Pureology Canada. Ce dernier en a profité pour opérer sa magie sur sa muse, Julie-Anne.

La jeune femme a sorti de sa zone de confort, ne contrôlant pas le résultat de son nouveau look beauté. Ayant une confiance aveugle envers son coiffeur, Julie-Anne s’est armée de patience pour découvrir le grand changement, à la toute fin du processus.

Voilà que la belle brunette a changé de clan: elle a tout simplement dit adieu à ses sourcils et cheveux bruns pour passer dans l’équipe des blondes. Adoptant les sourcils bleachés, un style plutôt avant-gardiste, cela change complètement son visage. Ayant l’air de ne plus avoir de sourcils, ses grands yeux bruns sont mis en valeur plus que jamais.

Pour compléter la nouvelle mise en beauté, Kevins-Kyle a pâli la longue chevelure de Julie-Anne. Le résultat lui aura valu la comparaison à l’iconique Jennifer Lopez!

Le dévoilement final fut une surprise tant pour Julie-Anne que pour le public qui assistait à l’événement.

STORY INSTAGRAM / JULIE-ANNE HO

Cette dernière s’est fait désirer avant de publier sa métamorphose sur Instagram: sa publication a eu l’effet d’une bombe chez sa communauté! Julie-Anne a osé un style audacieux et elle est ravissante.

INSTAGRAM / JULIE-ANNE HO

INSTAGRAM / JULIE-ANNE HO

On a vu certaines célébrités opter pour la tendance des bleach brows, transformant leur look habituel en un qui sort de l’ordinaire.

Les paris sont ouverts: Julie-Anne assumera-t-elle ce changement bien longtemps? Retournera-t-elle aux cheveux et sourcils naturels? À suivre...

