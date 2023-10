Juliette Gosselin s'offre un remarquable changement capillaire pour la saison

Partager







On l'a connu très jeune à la chevelure blonde comme les blés. 20 ans plus tard, Juliette présente une toute nouvelle coiffure brunette renversante, prête à conquérir l'automne.

La pétillante Juliette Gosselin est passée sur la chaise du coiffeur de stars David D'Amours afin de recevoir un changement capillaire digne de ce nom.

Longueurs effilées et frange rideau fournie, la brunette a de quoi faire tourner les têtes. Pour présenter la photo sur Instagram, Juliette a simplement écrit «David D'Amours - magicien temps plein.» Le résultat est une fois de plus réussi! David est le coiffeur de Juliette depuis belle lurette et celui-ci a fait aller ses doigts de fée dans les soyeuses mèches de l'actrice pour un nouveau rôle qui reste mystérieux.

Les amies précieuses et connues de Juliette ont pris un moment pour la couvrir de commentaires positifs au dévoilement de cette nouvelle coiffure.

L'actrice à la nouvelle frange célébrait récemment 20 ans dans nos écrans avec une photo souvenir de son premier tournage, le long-métrage Nouvelle-France, de Jean Beaudin.

Elle a vite fait sa marque dans le paysage cinématographique et télévisuel québécois!

