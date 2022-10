Kendall Jenner et Hailey Bieber en déshabillé pour célébrer l'Halloween

Partager







Le duo de mannequins s'est présenté à la soirée d'anniversaire de Doja Cat en tenues coordonnées pour faire la fête.

• À lire aussi: 22 idées de déguisement d’Halloween pour les brunes

• À lire aussi: 20 idées de thématiques originales pour votre prochain party d'Halloween

Vendredi soir, Doja Cat célébrait son 27e anniversaire au Raspoutine, à Los Angeles, entourée de plusieurs célébrités. Comme elle ne fait pas les choses à moitié, le thème de sa soirée de Doja était Bal Masqué.

Prêtes à faire la fête, les mannequins Kendall Jenner et Hailey Bieber sont arrivées ensemble à la réception et ont fait une entrée remarquée.

Les filles étaient vêtues de lingerie noire avec collier de perles, masque et voile de dentelle. La paire respecte le thème de manière plutôt sexy!

De plus, Kendall et Hailey étaient accompagnées du mari de cette dernière, Justin. Celui-ci était masqué avec un complet, une chemise de satin et une cape.

La liste sélecte d'invités à la fête de Doja Cat comprenait aussi la mannequin Winnie Harlow, les chanteur Nial Horan et Shawn Mendes ainsi que le rappeur et ex de Kylie Jenner, Tyga.

Shawn et Nial n'ont pas reçu le mémo. Ils n'étaient pas déguisés pour le bal masqué! Heureusement qu'Hailey et Kendall sauvaient la mise.

Hailey Bieber a d'ailleurs publié un aperçu de sa préparation pour la soirée.

On s'en inspire pour célébrer l'Halloween qui approche à grands pas!

Ne manquez pas nos plus récentes capsules:

s