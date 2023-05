Kendall Jenner dévoile ses fesses sur le tapis rouge du Met

Partager







On n’y manque pas: les tenues des sœurs Kardashian-Jenner sur le tapis rouge sont le clou du fameux gala du Met et, cette année, c’est Kendall Jenner qui a volé la vedette!

• À lire aussi: Kendall Jenner fait tourner les têtes en minijupe poilue et haut transparent

Si la robe d’archive de Marilyn Monroe arborée par Kim Kardashian était sans contredit la pièce de vêtement qui a fait jaser l’an passé, en 2023, c’est le look sans pantalon de Kendall qui a attisé les conversations.

Photo d'archives, AFP

D’apparence assez conservatrice de face, le bodysuit scintillant avec manches capes épouse chaque forme de la mannequin.

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Toutefois, c’est lorsqu’elle se retourne que le léotard fait sensation: la top-modèle prolifique y révèle son fessier, une tenue qui se démarque parmi les robes chics de princesses aperçues à ses côtés.

Getty Images via AFP

Si le popotin dévoilé ne suffisait pas, les bottes statement à talon compensé, elles, sauront convaincre les plus sceptiques. Le look à la fois edgy, glam et sexy présente toutes les facettes de la star qui fêtera son 28e anniversaire cette année.

Getty Images via AFP

Bien que Kendall ait volé la vedette, les autres sœurs Kardashian-Jenner ont tout de même épaté lors de ce tapis rouge du Met qui, cette année, célèbre le travail du défunt designer Karl Lagerfeld. Kylie Jenner a choisi un ensemble rappelant un sac de couchage ou bien une robe de chambre, c’est selon.

Getty Images via AFP

Fidèle à son habitude, Kim, elle, a opté pour une robe saillante qui épouse chacune de ses courbes vertigineuses.

• À lire aussi: Ludivine Reding porte une robe déchirée et saillante qui ne passe pas inaperçue

Getty Images via AFP

Pas de doute, les stars ont su user de créativité cette année!

Découvre tous les looks les plus wow du gala du Met 2023 par ici!

Ne manque pas nos dernières vidéos:

s