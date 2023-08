Khate Lessard se confie sur sa transition avec un message puissant

Partager







L'influenceuse et ex-candidate de téléréalité adorée du Québec a pris un moment sur sa page Instagram pour plonger dans son passé avec un témoignage puissant.

Khate Lessard avait ouvert les esprits lors de son passage dans la téléréalité Occupation Double Afrique du Sud en tant que première femme trans à participer à l'émission. Elle roule sa bosse depuis sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse et créatrice de contenu LGBTQ+, nous éblouissant avec ses looks tout en nous faisant rire et réfléchir avec ses mots.

C'est donc avec une grande vulnérabilité, mais également une grande force, que Khate a partagé un carrousel de clichés tirés de son passé, avant que Cedrick ne devienne Khate.

Pour accompagner l'album photos, Khate a écrit un message fort touchant. «Se confier en toute fierté. Parfois je me sens imposteure à penser que seuls mes amis de longue date me connaissent vraiment! Même si je suis 100% transparente et que je parle de ma vie sans censure... reste qu’il y a un petit gars à l’intérieur de moi que vous ne connaîtrez jamais vraiment! La transition m’a adoucie, elle m’a permis de m’épanouir, de voir et vivre la vie autrement. Cedrick a toujours rêvé de glam et de paillettes! De maquillage, de spectacle et de starlette, mais autrement j’me suis toujours sentie ordinaire.»

Poursuivant sur sa lancée, Khate se questionne sur son identité. «Suis-je seulement un personnage qui vie sa best life ou une âme libérée qui vie enfin pour de vrai?! Probablement un peu des deux. Je n’avais jamais pris le temps de présenter la personne que vous ne voyez jamais quand vous me regardez. Je me sens complète aujourd’hui, mais reste que mon passé a forgé la personne que je suis aujourd’hui! Les réseaux sociaux, la télé et ma communauté, c’est son rêve à lui que je vis aujourd’hui.»

Depuis le début de Fierté Montréal, Khate a osé s'ouvrir deux fois plutôt qu'une à sa communauté de 164 000 abonnés. Dans un autre carrousel publié en début de mois, Khate a également fait mention de sa passion pour la Drag, qui lui a permis de se «libérer et de l’aider dans le cheminement vers sa nouvelle réalité», selon sa confidence.

Ces témoignages à coeur ouvert de l'influenceuse lui ont valu du soutien et de l'émotion de la part de ses abonnés ainsi que de ses amis de la communauté Gabrielle Marion et le coiffeur de stars Kevins-Kyle Lambert.

On a toute l'admiration du monde pour Khate!

