Kylie Jenner et Timothée Chalamet s'affichent plus officiels que jamais au US Open

Le couple a officiellement franchi une nouvelle étape après avoir été filmé s'enlaçant et s'embrassant au concert de Beyonce. Le week-end dernier, les tourtereaux ont été aperçus à un évènement sportif populaire.

Kylie et Timothée faisaient partie du gratin invité au US Open afin de visionner la finale entre Novak Djokovic et Daniil Medvede. En mode incognito derrière Laverne Cox dans un coin du Arthur Ashe Stadium de New York, les amoureux se sont tout de même fait remarquer.

Dans leur seconde apparition publique officielle en moins d'une semaine, Kylie et Timothée ont coordonné leurs ensembles, tous deux vêtus de noir et de lunettes de soleil similaires. Tout au long du match, les amoureux n'ont cessé d'offrir une démonstration publique d'affection et ne cachaient pas leur joie d'être ensemble. Ils ont échangé des regards, des baisers, des rires et des filets de poulet. Ils semblent très complices.

Kylie a aussi publié une story sur son compte Instagram personnel, affichant un sourire qui en dit long sur sa situation. Elle semble plus heureuse que jamais!

Instagram / Kylie Jenner

Les deux jeunes amants se seraient rencontrés lors d'un défilé du créateur Jean Paul Gaultier à Paris en janvier dernier. Ils ont gardé la relation secrète plusieurs mois, laissant même croire à une rupture, mais le couple est plus que jamais prêt à s'afficher publiquement.

