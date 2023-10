Kylie Jenner joue les dominatrices en faux cuir pour présenter son nouveau projet

Partager







La cadette Kardashian-Jenner prend de nouveau le monde de la mode d'assaut avec des looks plus provocants les uns que les autres. Dites bonjour à Khy.

Alter ego, avènement de l'esthétique Villain, Kylie Jenner est définitivement dans une ère vamp. La magnat de l'industrie des cosmétiques s'invente maintenant designer de pièces en faux cuir avec Khy, une ligne de vêtements aux silhouettes des plus sensuelles. Cette semaine, la célébrité a publié une photo d'elle posée au sol, vêtue d'un trench noir en faux cuir et en escarpins rouges vernis à bout pointu. En légende, un simple «rencontrez Khy».

Khy, marque qui sera lancée le 1er novembre prochain, réunie des pièces de prêt-à-porter comprenant des manteaux, des robes, vestes et pantalons aux allures particulièrement sexy. Les ajouts de fermetures éclair métalliques ajoutent un côté brut, tandis que les silhouettes moulantes penchent vers le côté dominatrice.

Les pièces se situeraient entre 150$ et 250$ dollars canadiens, selon les premières rumeurs, et la disponibilité de grandeurs serait plutôt impressionnante, allant jusqu'au 4X, ce qui vaut à Kylie d'être encensée pour cette inclusivité.

Une soirée lancement de Khy où des Kardashian-Jenner et quelques invités de marque étaient conviés a été couronnée de succès. Kylie a pu compter sur sa soeur Kendall et son amie Hailey pour représenter Khy avec aplomb.

Ça n'est pas la première tentative de Kylie de se lancer dans la mode, mais cette intrusion dans la mode du cuir végan en est une audacieuse. Reste à voir l'intérêt du public lors du lancement officiel de Khy le 1er novembre prochain.

