L'île de l'amour sera de retour pour une saison 3 et voici quand

Bonne nouvelle pour les fans de la télé-réalité croustillante et ensoleillée, l'île de l'amour: elle sera de retour pour une troisième saison, et ce, très bientôt!

L'adaptation québécoise de Love Island a connu un succès monstre lors des deux premières saisons diffusées chez TVA. Le public s'est rapidement attaché au concept ludique et aux candidats charismatiques.

Après une attente de plusieurs mois, on apprend ENFIN qu'on aura droit à une nouvelle mouture d’Insulaires qui cherchent l’amour, et ce, dès le printemps 2023.

Les nouveaux candidats s'envoleront vers la superbe villa de Las Terrenas en République dominicaine, qu'on a pu découvrir lors de la seconde saison.

On ne sait pas encore si Naadei sera de retour à l'animation ni Medhi Bousaidan à la narration, mais la nouvelle ne saurait tarder.

La production cherche déjà des Insulaires, alors cela pourrait être ta chance!

Si tu as entre 20 et 30 ans et que tu rêves de tomber amoureux dans un lieu paradisiaque, tu peux envoyer ta candidature au auditionsiledelamour.com dès maintenant.

À suivre ce printemps!

