La comédienne Milya Corbeil-Gauvreau partage de rares photos de couple

Plutôt discrète sur les réseaux sociaux et encore plus sur ses amours, la jeune actrice de 20 ans a surpris ses abonnés Instagram en publiant une série de clichés aux côtés de celui qui fait battre son cœur depuis près d’un an.

Alors que plusieurs fans avaient pleuré la séparation entre les acteurs Henri Picard et Milya Corbeil-Gauvreau l’année passée, ceux-ci ont respectivement trouvé l’amour depuis.

Certains yeux de lynx avaient remarqué que l’interprète de Lou dans Les bracelets rouges n’était plus un cœur à prendre, étant bien accompagnée lors de la dernière soirée des Gémeaux.

Milya avait par la suite révélé sa relation au grand jour à l’automne dernier en partageant des photos romantiques dans un verger, cueillant des pommes avec sa nouvelle flamme.

Celle qui semble comblée par son amoureux reste toutefois réservée en gardant leur jardin secret bien à eux. Rares sont les clichés de couple pour la jeune femme, comme sa dernière publication du genre date d’octobre 2022.

Contre toute attente, Milya a récemment dévoilé de nouvelles images exclusives avec son copain, le multi-talentueux Arjuna Boucher-Pertuisot bien connu du milieu artistique.

Inscrivant en légende: «Souvenir printanier et escapade estivale», la comédienne a regroupé des moments précieux saisonniers en mélangeant des photos de type caméra jetable et d’autres, plus récentes, dans un chalet en pleine nature. Les tourtereaux se donnent plein de bisous et l’on craque!

Milya, inondée d’une pluie de cœurs sous sa publication, a reçu une vague de commentaires positifs de la part de sa communauté, lui disant à quel point ils sont mignons ensemble. Son amie Emi Chicoine a également ajouté: «les + beaux ♥️».

Arjuna, pour sa part, a mis son petit grain de sel et c’est à ce moment que l’on retient nos larmes!

INSTAGRAM / MILYA CORBEIL-GAUVREAU

On espère voir d’autres bribes de leur relation sur leurs réseaux sociaux prochainement, car Milya semble plus amoureuse que jamais. Tout le bonheur du monde au couple!

