La coupe «Brachel» vous donnera du vavavoum cet été

Dans les années 90, la coupe «Rachel» portée par Jennifer Anniston était au sommet de sa popularité avec la classique sitcom Friends. Toutefois, Jennifer regarde avec amertume cette période de sa vie. En 2023, la mégastar serait probablement bien plus fière puisque la coupe «Rachel» rencontre Brigitte Bardot et sa frange signature.

On constate un engouement certain pour la coupe «Rachel», mais on lui donne une twist en encadrant le visage à la manière d'une star d'autrefois, même en 2023. Pour du volume, du mouvement et pour faire tourner les têtes, découvrez la coupe «Brachel».

La coupe hybride «Brachel» est un mariage entre deux coupes de cheveus célèbres La première, les couches franches et courtes de la coupe Rachel.

La deuxième, le volume aérien et la frange de la grande Brigitte Bardot.

La tendance «Brachel» s'arrête aux épaules ou plus courte pour avoir un maximum d'effet. L'hybride se prête idéalement à une texure 100% naturelle. Toutefois, celles qui désirent passer à l'action sont avertie. La coupe nécessite du temps au quotidien pour être à son meilleur.

Que ce soit avec des rouleaux à l'ancienne ou encore avec un appareil de coiffage chauffant, la coupe «Brachel» s'entretient au quotidien pour un volume qui fait WOW comme à la sortie du salon.

Osez vous sentir comme une star avec la coupe «Brachel» cet été!

