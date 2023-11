La plus petite jupe en denim existe et c’est Millie Bobby Brown qui l’arbore fièrement

Partager







L’une des plus petites jupes qui puissent exister est entre les mains de l’actrice qui s’amuse à repousser les limites de la mode.

Véritable inspiration en tant qu’actrice au talent monstre et en tant que fashionista aguerrie, Millie surprend ses fans en osant des vêtements rikiki qui lui collent à la peau.

L’entrepreneure derrière Florence by Mills dévoile ses abdos sculptés au couteau mis à l’honneur dans un ensemble miniature.

Minijupe très riquée en denim foncé et crop top noir à col montant, celle-ci couronne sa tenue de style Y2K d’un manteau de cuir avec une ceinture massive qui rappelle directement ces années rétro.

Les franges effilochées au bas de la jupe révélatrice permettent de couvrir un peu plus la peau.

Plus que jamais, la jeune femme sort des conventions et use de sa créativité ainsi que de son originalité avec une jupe qui semble déconstruite.

Toutefois, les bouts de tissus qui dépassent de la pièce maîtresse sont bel et bien intentionnels. Alors que la tendance des sous-vêtements apparents continue de battre son plein, la star saute à pieds joints dans l’esthétique sexy du moment.

Pour ajouter un petit «je-ne-sais-quoi» à son look vintage, cette dernière flanche pour des bottes hautes qui épousent parfaitement ses jambes fuselées.

Le modèle de jupe choisi par Millie est officiellement audacieux, engendrant des discussions sur cet item mode à la fois convoité et controversé.

Oseriez-vous porter une petite jupe de la sorte?

