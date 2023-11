La populaire série «Fugueuse» débarquera bientôt sur Netflix et ON CAPOTE

Partager







La série télévisée au succès monstre qui avait énormément fait jaser au moment de sa sortie en 2018 sera bientôt de retour sur nos écrans. Fugueuse s’amène cette fois-ci sur Netflix.

Nombreuses sont les familles qui se sont réunies dans leur salon, captivées par les deux saisons troublantes de la série Fugueuse initialement diffusée sur les ondes de TVA et TVA+.

Abordant divers sujets tabous, cette série adulée avait résonné chez les téléspectateurs québécois, engendrant plusieurs discussions et de lourds questionnements.

Fugueuse suit le parcours de Fanny, incarnée par Ludivine Reding, une jeune femme en fugue qui tombe dans l’enfer de la prostitution. L’histoire traite du trafic sexuel, lorsque l’adolescente devient éperdument amoureuse d’un producteur de musique, interprété par le rappeur et acteur Yes Mccan. Sa vie se voit bouleversée lorsqu’elle sombre dans l’univers très difficile du proxénétisme.

Nostalgiques de cette série acclamée, vous serez ravis: Fugueuse s’inscrira prochainement au vaste répertoire de Netflix. Et les personnes qui n’avaient pas eu la chance de dévorer l’émission en 2018, vous aurez maintenant l’occasion! Encerclez le 15 novembre à votre agenda, soit la sortie plus qu’attendue sur la plateforme d’écoute en ligne.

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Pour l’instant, on sait que la saison 1 verra le jour sur Netflix, mais on ne connaît pas encore le sort de la saison 2. Toutes les deux marquantes, on espère les retrouver au même endroit.

Si vous comptiez rester encabanés en novembre, cette nouvelle tombe donc à point, car vous pourrez écouter (ou réécouter) les épisodes en rafale de la populaire série. C’est le moment rêvé de se la mettre sous la dent!

