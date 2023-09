Cette robe confortable se prête à toutes les occasions cet automne

Partager







Si vous vous répétez souvent que si c'était possible, vous passeriez votre vie en robe, cette tendance de l'automne vous ravira.

Rien à mettre? La robe vient toujours à la rescousse. Si en plus vous cherchez le confort et le style sans vous casser la tête, le modèle de robe phare de l'automne vient combler toutes les cases.

On voit clairement une tendance se faire un chemin dans nos penderies pour la saison fraîche: la longue robe à manches longues au tissu côtelé. À nous les looks du jour impeccables pour une journée de cours, une soirée au resto ou une balade, café latté à la citrouille épicée à la main dans cette robe au style épuré.

Avec un veston pour un look professionnel, un manteau biker XXL et des baskets pour être le personnage principal de vos sorties en villes ou encore avec une délicate paire de sandales mules lors d'une sortie romantique, on adore la versatilité de la robe côtelée à manches longues. Elle va à toutes et on embrasse le style avec joie.

Voici quelques robes longues à tissu côtelé et manches longues à vous procurer pour la saison.

1. Robe mi-longue ajustée en tricot côtelé à encolure carrée, 45$ chez Old Navy

Courtoisie

2. La robe ajustée côtelée fente latérale, en solde à 40$ chez Simons

Courtoisie

3. Robe en tricot à col en V et à manches longues, 75$ chez Dynamite

Courtoisie

4. Robe en maille côtelée, 55$ chez H&M

Courtoisie

5. Robe moulante côtelée douce, 62$ sur Amazon

Courtoisie

6. Robe maxi à col échancré Stassi, 50$ chez Garage

Courtoisie

7. Robe crochet à manches longues, 115$ par Noble

Courtoisie

8. Robe chandail côtelée Demi par NIA, en solde à 58$ chez La Baie

Courtoisie

