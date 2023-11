Quelle séparation de cheveux adopter selon des coiffeurs de stars

Partager







La séparation des cheveux peut transformer un visage. Depuis plusieurs années maintenant, la raie au milieu a pris le dessus sur la séparation de côté, mais est-ce vraiment pour toutes?

Les cheveux font partie de notre personne et on souhaite évidemment qu'ils soient jolis et avantageux tous les jours. C'est pourquoi on fait appel à des experts pour des conseils judicieux sur les cheveux.

Bien que la séparation sur le côté soit associée à la génération millénariale et la séparation au centre soit le leitmotiv capillaire des Gen Z, les deux options sont parfois empruntées par l'une ou par l'autre, soit pour se donner un style des plus actuels ou au contraire, oser un look qui semble tout droit sorti du début des années 2000.

Pour vous éclairer, plusieurs coiffeurs de stars se sont prononcés. Voici un guide pour trouver la séparation de cheveux idéale pour vous!

Quelques facteurs à considérer pour choisir sa séparation:

Visage ovale: Si votre visage est long, ou ovale, l'idéal est de séparer votre chevelure avec l'arche de vos sourcils pour une raie sur le côté. La séparation du milieu pourra vous convier si votre souhait est d'allonger votre visage.

Visage en coeur: Une séparation au milieu allongera les visages en coeur. Pour mieux définir le visage, il est conseillé pour vous d'ajouter des étages dégradés, à la manière d'une frange rideau. Pour la séparation sur le côté, c'est aussi gagnant avec une frange pour adoucir le tout.

Visage rond: Les visages ronds bénéficieront de chacune des options. La raie au milieu aidera à donner un aspect aiguisé aux visages arrondis, tandis que celle sur le côté balancera le visage en créant des angles verticaux.

Visage carré: Les experts coiffeurs s'entendent pour dire que les visages carrés auront tout avantage à opter pour la séparation de côté. Toutefois, tout vous siéra et l'ajout d'une frange sera un bonus bien flatteur.

Le type de cheveux:

Texturé: Selon des artistes capillaires, la séparation des cheveux texturés est idéale selon leur positionnement naturel. Ce n'est pas nécessaire de forcer pour créer la séparation, elle trouvera instinctivement son chemin. Si toutefois vous avez besoin d'un peu d'aide, les barrettes seront vos alliées pour tenir les cheveux en place et créer une séparation claire.

Épais: Les cheveux au volume XXL auraient avantage à être séparés au milieu, ou presque. Les experts conseillent de décaler un tantinet votre raie capillaire pour permettre aux cheveux épais de tomber merveilleusement de chaque côté de leur visage.

Fin: Pour ajouter du vavavoum et du volume aux cheveux fins, l'idéal est de créer un subtil zigzag pour voir au minimum le cuir chevelu. Lorsque vous changez votre séparation d'un côté vers l'autre, les racines s'élèveront et créeront plus de volume.

Quelques astuces pour créer la séparation de vos rêves:

Séparation au milieu: Les experts capillaires indiquent, et ce pour toute intention de créer une séparation de cheveux, de se munir d'un peigne à dents larges et de l'utiliser pour peigner sa chevelure vers l'arrière. Les différentes dents du peigne créent des séparations parmi lesquelles choisir. Si vous voulez une séparation au centre, choisissez où vous la désirez et alignez le peigne exactement au sommet de la raie. Par la suite, peignez vos cheveux de part et d'autre, vers le bas.

Séparation de côté: Les principes de la séparation au milieu s'appliquent aussi pour une séparation de côté. Toutefois, une astuce fait son entrée en scène: celle d'essayer de pencher légèrement la tête d'un côté alors que vous peignez votre chevelure vers l'arrière. Ce côté fera office de sommet où créer la séparation.

Séparation profonde: Pour une séparation profonde et glam, commencez au coin externe de vos yeux, dépendamment de quel côté vous désirez votre raie. Utilisez la partie pointue d'un peigne queue-de-rat pour créer une ligne franche et séparer les cheveux de part et d'autre.

Maintenant, on vous conseille d'explorer pour découvrir quelle séparation vous aimez!

