La série «Les Cavaliers» débarque sur Illico dès aujourd'hui

La série québécoise Les Cavaliers , met de l’avant une bande d’amis qui doivent composer avec la pression de la compétition alors qu'ils vivent leurs expériences personnelles. Vous pouvez désormais la visionner sur Illico.

Photo courtoisie, Unis TV

Les Cavaliers a d'abord été diffusé sur TV5UNIS avant d'atterrir sur Illico. Dévorez les histoires touchantes et drôles d'un club équestre aux mille secrets et rebondissements.

Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la première saison de la série Les Cavaliers.

Bande-annonce

La bande-annonce des Cavaliers donne un ton plutôt inquiétant de ce qui nous attend. On embarque toutefois rapidement dans l'univers de l'équitation, mais aussi de la jeunesse où on vit nos premiers crush et de multiples histoires entre amis.

Synopsis

Suite à un grave accident, Charlie, décide de retourner à son camp d’équitation afin de retrouver son complice Orion. À sa grande surprise, Orion ne peut plus compétitionner et a été isolé dans une section de l’écurie. Elle est alors loin de se douter qu’elle s’apprête à vivre une expérience qui la poussera à transcender ses appréhensions et à s’imprégner du vrai sens des mots courage, passion et amitié.





La quête de Charlie sera aussi bousculée par ses amis cavaliers. Ces derniers seront confrontés, l’un après l’autre, à leur peur viscérale, leur faille la plus intime. Ils apprendront à se dépasser, à s’accepter, mais aussi à apprivoiser leurs limites. Heureusement, Marie, propriétaire du centre équestre, invitera Robin, un mystérieux entraîneur aux méthodes peu conventionnelles, à venir les soutenir dans ce cheminement.

La distribution des Cavaliers

Le personnage principal, Charlie, est campé par Rosalie Pépin, qui a joué dans quelques séries québécoises, dont L'Échappée. On suit également Sandrine Carneiro, Léokim Baumier-Léine et Isabella Villalba comme membres du camp équestre.

Ils sont épaulés de comédiens expérimentés comme Mustapha Aramis, Caroline Dhavernas, Vincent Graton, Alexis Lefebvre, Sarah Anne Parent, Alice Pascual et Émile Schneider.

Quelques faits intéressants

La série Les Cavaliers est un projet qui ne ressemble à aucun autre au Québec. Rares sont les séries mettant les chevaux au centre de l'action! De plus, bien que sont mis en scène des jeunes qui fréquentent le secondaire, le cadre d'un centre équestre est plutôt rafraichissant. Les images ont été filmées en Montérégie.

Le scénario est signé Stéphanie Lapointe, grande gagnante de la deuxième édition originale de Star Académie, en 2004. C'est une première incursion derrière la caméra pour l'artiste.

Une suite pour Les Cavaliers?

Bien qu'on dévore rapidement les 13 épisodes de 23 minutes disponibles sur Illico, nous ne savons pas vraiment si Les Cavaliers connaitra une suite. On aimerait bien voir l'évolution des personnages et des nouveaux arrivants dans le camp.

À suivre!

