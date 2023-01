La série «Wednesday» pourrait devoir quitter Netflix s’il y a une saison 2 et les fans capotent

Partager







La série anglophone la plus écoutée dans sa première semaine sur la plateforme Netflix pourrait devoir quitter à sa deuxième saison en raison des droits de distribution.

• À lire aussi: Est-ce qu'il y aura une saison 2 de la série Wednesday sur Netflix?

• À lire aussi: Jenna Ortega dit adieu à son look Wednesday Addams avec ce changement drastique



Mettant en vedette Jenna Ortega, Wednesday est un succès monstre depuis sa sortie en novembre dernier. Pour sa première semaine, la série a accumulé plus de 400 millions d’heures d’écoutes. Depuis, la jeune fille et son style gothique glauque sont partout sur les réseaux sociaux, les gens recréant les looks et la danse.

La production est toutefois menacée de devoir quitter la plateforme Netflix pour la sortie de la saison 2 et, évidemment, la nouvelle crée la panique chez les téléspectateurs. La raison derrière cette incertitude est que les droits de la populaire série sont détenus par la compagnie Metro-Goldwin-Mayer, soit les studios MGM.

L’an dernier, les studios MGM et le service d’écoute en ligne d’Amazon ont conclu une entente de 8,5 milliards de dollars américains pour que la plateforme diffuse le contenu appartenant aux studios MGM. Il y a donc une forte possibilité que la série Wednesday fasse le saut vers Amazon Prime Video.

Il y a toutefois une lueur d’espoir pour que la production signée Tim Burton reste sur Netflix. La plateforme d’Amazon a indiqué qu’elle ne comptait pas avoir l’exclusivité de tout le contenu MGM. On espère que les négociations iront de bon train.

Après une première saison couronnée de succès, une seconde saison n’a pas encore été confirmée par Netflix ni par aucune autre plateforme de diffusion.

On a hâte d’en savoir plus!

Découvrez ces capsules vidéos:

s