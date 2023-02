«Through My Window: Across The Sea»: on a enfin des images du film romantico-sexy tant attendu

Partager







À travers ma fenêtre a attiré des milliers de téléspectateurs sur la plateforme Netflix. Un an plus tard, on a maintenant les détails sur la suite.

ATTENTION: Divulgâcheurs

À travers ma fenêtre (V.F de Through My Window) est sorti le 4 février 2022. Dans ce film espeganol, On peut suivre Raquel (Clara Galle), une adolescente de Barcelone qui craque pour son voisin Ares (Pilar Castro). Ils vont à la même école, ils sont voisins, mais ils semblent venir de deux mondes différents. Les deux personnages provoquent le destin pour se rapprocher et la suite des évènements et particulièrement sexy.

Through My Window, la suite

Basée sur les romans d'Ariana Godoy, la suiteThrough My Window: Across The Sea suivra Raquel et Ares en vacances sur la côte Catalane. Leur relation sera mise à l'épreuve avec la distance et de nouvelles personnes dans leur entourage.

Évidemment, des drames viendront se mettre dans leur chemin et des flirts viendront ébranler les personnages. On aura certainement droit à des moments sensuels durant le visionnement.

La distribution de Through My Window: Across the Sea

En plus de retrouver Clara Galle dans le rôle de Raquel et Pilar Castro dans son personnage d'Ares, on pourra retrouver Guillermo Lasheras qui campe le rôle de Yoshi. Les frères d'Ares seront aussi de retour, soit Eric Masip dans le rôle d'Artemis et Hugo Arbués dans celui d'Apolo.

De nouveaux visages s'ajoutent à la distribution. Andrea Chaparro, Ivan Lapadula et Carla Tous viendront brasser les cartes.

Une date de sortie officielle

La suite tant attendue a enfin une date de sortie. Vous pourrez voir les momemts chauds entre Ares et Raquel le 23 juin prochain.

