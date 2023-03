La surprenante maison «shoebox» d'une comédienne est à vendre dans le Mile-Ex pour 1.7M

Partager







Cette surprenante maison de style «shoebox» ne laisse rien présager au premier abord, mais révèle un fabuleux coup d'œil dès le seuil de la porte traversé. D’ailleurs, ce décor ne nous est pas inconnu puisqu’on l’a admiré à plusieurs reprises sur le compte Instagram d’une comédienne bien-aimée... Devinez-vous de qui il s’agit?

Surnommée la Résidence Marconi, cette propriété a été conçue par la firme d'architecte Pelletier De Fontenay.

Elle se situe dans le Mile-Ex, quartier de rêve pour tous ceux qui souhaitent profiter des nombreux cafés, restaurants, boutiques et espaces culturels de la ville tout en bénéficiant du calme et de l’intimité d’une maison.

Une harmonieuse extension a été jouxtée à la propriété d’origine par les architectes afin de créer un espace de vie spacieux et lumineux.

Épurée et sereine, l’aire de vie principale est composée de la cuisine, de la salle à manger et du salon et profite de lumière naturelle grâce à ses nombreux puits de lumière et à son patio central.

Cette cour intérieure s’avère être une véritable oasis en plein cœur de la demeure. Voilà l’endroit idéal pour se détendre et prendre un bain de soleil en toute intimité!

La visite se poursuit dans les trois chambres et les deux salles de bain d’exception.

La suite principale profite d’espaces de rangement qui feront certainement plaisir à toutes les Marie Kondo de ce monde. Une salle de bain attenante a également été aménagée pour un maximum d’aisance.

Une magnifique cour privée conclut la visite de cette propriété absolument unique. On s’imagine très bien y recevoir nos proches pour un BBQ arrosé une fois l’été venu.

Les futurs propriétaires seront certainement charmés par le décor ludique, la fantastique luminosité, les espaces de vie aérés ainsi que le design soigné de cette propriété.

Si tel est votre cas, sachez que la Résidence Marconi est affichée pour la somme de 1,700,000$ et que Pascale Laberge chez Royal LePage assure sa vente.

